El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 4 de agosto una jornada de tiempo agradable y con condiciones de primavera anticipada en San Juan. Tras una mañana fresca que registró una mínima de 7°C, el termómetro experimentará un constante repunte hasta marcar los 20°C durante las horas de la tarde.
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Martes con clima primaveral en San Juan: la máxima alcanzará los 20°C
La jornada de este 4 de agosto amaneció fría pero con buenas condiciones. Se espera una tarde agradable con cielo algo nublado en toda la provincia.