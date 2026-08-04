Martes con clima primaveral en San Juan: la máxima alcanzará los 20°C

De acuerdo con el reporte oficial emitido a primera hora, el cielo se mantendrá algo nublado sin probabilidad de precipitaciones. En cuanto al viento, se registrará aire leve del sector sur a 15 km/h, con una humedad relativa del 90% en el amanecer y visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Para el resto de la semana, las proyecciones indican que se mantendrá el ambiente templado, con temperaturas máximas que bordearán los 21°C en las próximas jornadas antes de un gradual descenso térmico hacia el fin de semana.