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Martes con clima primaveral en San Juan: la máxima alcanzará los 20°C

La jornada de este 4 de agosto amaneció fría pero con buenas condiciones. Se espera una tarde agradable con cielo algo nublado en toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes 4 de agosto una jornada de tiempo agradable y con condiciones de primavera anticipada en San Juan. Tras una mañana fresca que registró una mínima de 7°C, el termómetro experimentará un constante repunte hasta marcar los 20°C durante las horas de la tarde.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a primera hora, el cielo se mantendrá algo nublado sin probabilidad de precipitaciones. En cuanto al viento, se registrará aire leve del sector sur a 15 km/h, con una humedad relativa del 90% en el amanecer y visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Para el resto de la semana, las proyecciones indican que se mantendrá el ambiente templado, con temperaturas máximas que bordearán los 21°C en las próximas jornadas antes de un gradual descenso térmico hacia el fin de semana.

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