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Una familia sobrevivió a un impresionante vuelco en Ruta 40

Un impresionante vuelco se registró este lunes por la noche en Ruta 40 y calle Aranda, en Sarmiento, cuando una familia mendocina perdió el control de la camioneta en la que viajaba y terminó dada vuelta al costado de la rotonda.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:15. El conductor fue identificado como Martín Carrasco, quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijos desde Maipú, Mendoza, con destino a San Juan para visitar a sus padres.

De acuerdo con la información aportada por el periodista Félix Fernández, todo se habría originado cuando el vehículo se encontró con un bache sobre la ruta. Al intentar regresar a la calzada, el conductor realizó una brusca maniobra y ya no pudo retomar el control de la camioneta.

Como consecuencia, la Renault Kangoo protagonizó un violento vuelco. Durante el accidente, incluso perdió una de sus ruedas, reflejando la magnitud del impacto. El vehículo terminó completamente dado vuelta.

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Pese a la espectacularidad del siniestro y a los importantes daños materiales, los cuatro ocupantes lograron salir ilesos, en un hecho que pudo haber terminado en tragedia.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a la familia y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se investigan las circunstancias del accidente. Las primeras versiones apuntan a que el estado de la calzada habría sido determinante en el desencadenamiento del vuelco.

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