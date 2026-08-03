El siniestro ocurrió cerca de las 21:15. El conductor fue identificado como Martín Carrasco, quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijos desde Maipú, Mendoza, con destino a San Juan para visitar a sus padres.
Una familia sobrevivió a un impresionante vuelco en Ruta 40
Un impresionante vuelco se registró este lunes por la noche en Ruta 40 y calle Aranda, en Sarmiento, cuando una familia mendocina perdió el control de la camioneta en la que viajaba y terminó dada vuelta al costado de la rotonda.