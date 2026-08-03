El debate por la reforma de la Ley de Tierras también tiene impacto en San Juan. Aunque gran parte de la discusión nacional se concentra en la Patagonia, el investigador del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, Hugo Tejada, advirtió que la iniciativa alcanzaría a todas las provincias y podría generar consecuencias a largo plazo.
Advierten que la nueva Ley de Tierras podría enfrentar a las provincias por inversiones
Mientras el Senado debate cambios en la Ley de Tierras, un investigador de la UNSJ advirtió que San Juan también podría verse afectada. Sostuvo que la provincia ya demostró, con la minería, que es posible atraer inversiones extranjeras sin ceder la propiedad del suelo.