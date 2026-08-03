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Advierten que la nueva Ley de Tierras podría enfrentar a las provincias por inversiones

Mientras el Senado debate cambios en la Ley de Tierras, un investigador de la UNSJ advirtió que San Juan también podría verse afectada. Sostuvo que la provincia ya demostró, con la minería, que es posible atraer inversiones extranjeras sin ceder la propiedad del suelo.

El debate por la reforma de la Ley de Tierras también tiene impacto en San Juan. Aunque gran parte de la discusión nacional se concentra en la Patagonia, el investigador del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, Hugo Tejada, advirtió que la iniciativa alcanzaría a todas las provincias y podría generar consecuencias a largo plazo.

En diálogo con Canal 8, Tejada explicó que uno de los principales riesgos es que las provincias entren en una competencia para atraer inversiones extranjeras ofreciendo condiciones cada vez más flexibles. Según indicó, la experiencia internacional demuestra que ese escenario suele derivar en una reducción de los controles y requisitos legales para captar capitales.

"Este tipo de proyectos enfrenta a las provincias entre sí para atraer más inversión. La experiencia internacional muestra que eso termina bajando las regulaciones y deja de lado gran parte del trabajo legislativo construido durante los últimos 40 años", sostuvo.

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El especialista también cuestionó los cambios previstos para la Ley de Tierras Rurales. Señaló que el proyecto ampliaría las posibilidades de compra de tierras por parte de capitales extranjeros y advirtió que eso podría reducir la capacidad del Estado y de la sociedad para decidir sobre recursos estratégicos.

"Argentina es un país muy rico en recursos que hoy y en el futuro serán cada vez más demandados. El problema no es necesitar capital internacional; el problema es cómo llega y bajo qué condiciones", afirmó.

En ese sentido, Tejada puso como ejemplo a San Juan y aseguró que la actividad minera demuestra que es posible desarrollar grandes proyectos con participación de inversores extranjeros sin que eso implique transferir la propiedad del territorio. "Podemos recibir inversiones y aprovechar nuestros recursos, pero manteniendo la capacidad de decidir cómo se explotan y cómo se beneficia la provincia", remarcó.

Las declaraciones se producen mientras el oficialismo negocia en el Senado una nueva versión del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. El último borrador mantiene un límite del 25% de tierras rurales por provincia para propietarios extranjeros —por encima del 15% vigente—, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

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