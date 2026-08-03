Advierten que la nueva Ley de Tierras podría enfrentar a las provincias por inversiones

El especialista también cuestionó los cambios previstos para la Ley de Tierras Rurales. Señaló que el proyecto ampliaría las posibilidades de compra de tierras por parte de capitales extranjeros y advirtió que eso podría reducir la capacidad del Estado y de la sociedad para decidir sobre recursos estratégicos.

"Argentina es un país muy rico en recursos que hoy y en el futuro serán cada vez más demandados. El problema no es necesitar capital internacional; el problema es cómo llega y bajo qué condiciones", afirmó.

En ese sentido, Tejada puso como ejemplo a San Juan y aseguró que la actividad minera demuestra que es posible desarrollar grandes proyectos con participación de inversores extranjeros sin que eso implique transferir la propiedad del territorio. "Podemos recibir inversiones y aprovechar nuestros recursos, pero manteniendo la capacidad de decidir cómo se explotan y cómo se beneficia la provincia", remarcó.

Las declaraciones se producen mientras el oficialismo negocia en el Senado una nueva versión del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. El último borrador mantiene un límite del 25% de tierras rurales por provincia para propietarios extranjeros —por encima del 15% vigente—, con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.