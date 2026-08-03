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Condenado por entrar a la casa de su expareja y llevarse hasta la puerta

Un joven de 21 años fue condenado en un juicio abreviado tras ingresar por los techos a la vivienda de su expareja, violar una prohibición de acercamiento y robar la puerta de la casa. Deberá reparar económicamente el daño causado.

Las 8:32 de la mañana del 3 de julio. Una vecina del barrio Marquesado I, en Rivadavia, escucha pasos en el techo de su casa. Cuando mira, ve a José Antonio Castro, de 21 años, expareja de su hija, descolgándose por las tejas para ganar el fondo de la propiedad. Lo que siguió es uno de esos casos que parecen inverosímiles hasta que aparecen en el parte policial.

Castro tenía una medida de Protección de Prohibición de Acercamiento vigente desde abril, dictada precisamente para proteger a la hija de esa vecina. No le importó. Llegó al fondo, rompió los cristales de la ventana de la vivienda de su ex, metió la mano, destrancó y entró. Una vez adentro, no buscó dinero ni electrónica. Arrancó la puerta de la casa, con marco y todo, separándola de la construcción misma.

Con la puerta en mano, cruzó de vuelta hacia la casa delantera, empujó a la madre de su ex, que en ese momento estaba limpiando con las puertas abiertas, y salió a la calle rumbo al norte cargando el botín más insólito de la jornada.

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La vecina llamó al 911 y los efectivos de la Comisaría 30ª se presentaron de inmediato. Cuando les describieron al sospechoso y lo que se había llevado, los uniformados no tardaron en dar con él: a pocas cuadras encontraron a un hombre que coincidía con la descripción, acompañado por otro sujeto. Entre los dos cargaban la puerta.

Castro fue identificado y aprehendido en flagrante delito. Su acompañante, Diego Carbajal, también fue detenido. La situación en el barrio se tensó rápidamente: vecinos comenzaron a acercarse de manera hostil ante la presencia policial, lo que obligó a los efectivos a trasladar a ambos detenidos de inmediato a la seccional.

La causa y el cierre judicial

Castro quedó imputado por robo agravado por escalamiento, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial, todos en concurso real. Carbajal, por encubrimiento. La causa fue llevada por el fiscal Christian Gerarduzzi en el Fuero Penal de Flagrancia y cerró con una reparación integral del perjuicio de $100.000.

Un hombre con medida de alejamiento que se trepó a un techo, robó una puerta y salió cargándola por la calle. La Justicia lo esperaba a pocas cuadras.

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