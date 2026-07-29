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Atención conductores: persisten la niebla y el hielo en rutas sanjuaninas

Vialidad Nacional advierte sobre la presencia de calzada congelada y bancos de niebla en varios corredores clave durante la mañana. Solicitan transitar con extrema precaución.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, emitió un informe sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia. Se solicita a los conductores extremar los cuidados al circular durante las primeras horas de la jornada debido a la presencia de calzada congelada y bancos de niebla aislados, condiciones que se irán disipando de forma paulatina con el correr de las horas.

Rutas que exigen máxima precaución por hielo y visibilidad reducida

Las autoridades precisaron que los siguientes tramos presentan riesgos de congelamiento en la calzada y/o bancos de niebla:

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  • Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

  • Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: Tramo San Juan - La Rioja (especial precaución por posibles bancos de niebla).

Corredores con transitabilidad normal

Por su parte, los principales accesos y conexiones interprovinciales se encuentran transitables, aunque se pide circular con precaución:

  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

  • Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación.

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