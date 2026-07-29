Atención conductores: persisten la niebla y el hielo en rutas sanjuaninas

El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, emitió un informe sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia. Se solicita a los conductores extremar los cuidados al circular durante las primeras horas de la jornada debido a la presencia de calzada congelada y bancos de niebla aislados, condiciones que se irán disipando de forma paulatina con el correr de las horas.