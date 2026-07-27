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Rutas nacionales: piden transitar con máxima precaución por viento Zonda y hielo

Vialidad Nacional informó que todas las trazas provinciales están transitables pero bajo alertas por nieve, calzada congelada y ráfagas en distintas zonas.

La Dirección Nacional de Vialidad, mediante el 9° Distrito San Juan, emitió un parte de prensa este lunes 27 de julio informando que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque con la exigencia de circular con máxima precaución debido a las condiciones climáticas.

El reporte destaca complicaciones en la zona cordillerana y norte:

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal, Iglesia y Valle Fértil): transitable con máxima precaución por sectores con calzada congelada, viento, nieve y ráfagas de viento Zonda.

  • Ruta Nacional 149 (Iglesia y Calingasta): presencia de hielo sobre la calzada en algunos tramos y probabilidad de viento Zonda.

  • Ruta Nacional 40 Norte (Jáchal): alerta por ráfagas fuertes de Zonda y posibilidad de visibilidad reducida.

Respecto al resto de la red vial y accesos:

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  • Ruta Nacional 20 (San Juan - San Luis): transitable con precaución por alerta de viento Zonda.

  • Ruta Nacional 40 Sur (San Juan - Mendoza): precaución por ráfagas de viento en la zona media.

  • Ruta Nacional 141 (San Juan - La Rioja): alerta por polvo en suspensión.

  • Ruta Nacional 153 (Pedernal / Sarmiento): transitable con precaución.

  • Avenida de Circunvalación (RN A014): se solicita respetar las velocidades máximas permitidas ante la presencia de ráfagas urbanas.

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