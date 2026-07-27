La Dirección Nacional de Vialidad, mediante el 9° Distrito San Juan, emitió un parte de prensa este lunes 27 de julio informando que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque con la exigencia de circular con máxima precaución debido a las condiciones climáticas.
Rutas nacionales: piden transitar con máxima precaución por viento Zonda y hielo
Vialidad Nacional informó que todas las trazas provinciales están transitables pero bajo alertas por nieve, calzada congelada y ráfagas en distintas zonas.