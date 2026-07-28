Alerta por hielo y niebla en las rutas de San Juan: el informe de Vialidad

Las rutas que requieren mayor atención por hielo en la calzada o niebla son:

Ruta Nacional 149: Tramos correspondientes a Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Tramos Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja (atención por niebla).

Corredores habilitados y accesos urbanos

Por su parte, los principales accesos urbanos y las conexiones interprovinciales se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos, aunque también se pide circular con precaución:

Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación.

Desde el organismo recordaron a los conductores respetar las distancias de frenado, moderar la velocidad y encender las luces bajas al circular por zonas con visibilidad reducida.