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Alerta por hielo y niebla en las rutas de San Juan: el informe de Vialidad

Por el clima invernal, advierten sobre la posible presencia de calzada congelada y bancos de niebla matinales en varios tramos de la provincia.

Vialidad Nacional emitió el reporte oficial correspondiente a este martes 28 de julio sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan. Según el informe, todas las arterias de la red vial provincial se encuentran transitables con precaución, mientras el personal del organismo despliega tareas de inspección y mantenimiento.

Debido a las condiciones climáticas propias del invierno, durante la mañana se solicita extremar los cuidados por la probable formación de calzada congelada y la presencia de bancos de niebla aislados, los cuales irán disipándose progresivamente con el correr de las horas.

Tramos con precaución por clima invernal

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Las rutas que requieren mayor atención por hielo en la calzada o niebla son:

  • Ruta Nacional 149: Tramos correspondientes a Calingasta e Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramos Jáchal - Rodeo y Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja (atención por niebla).

Corredores habilitados y accesos urbanos

Por su parte, los principales accesos urbanos y las conexiones interprovinciales se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos, aunque también se pide circular con precaución:

  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

  • Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación.

Desde el organismo recordaron a los conductores respetar las distancias de frenado, moderar la velocidad y encender las luces bajas al circular por zonas con visibilidad reducida.

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