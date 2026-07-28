Vialidad Nacional emitió el reporte oficial correspondiente a este martes 28 de julio sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan. Según el informe, todas las arterias de la red vial provincial se encuentran transitables con precaución, mientras el personal del organismo despliega tareas de inspección y mantenimiento.
Alerta por hielo y niebla en las rutas de San Juan: el informe de Vialidad
Por el clima invernal, advierten sobre la posible presencia de calzada congelada y bancos de niebla matinales en varios tramos de la provincia.