Atención, empatía y menos burocracia: el nuevo desafío para los empleados públicos

La capacitación se desarrolló bajo la modalidad de charla-taller y estuvo enfocada en mejorar la relación diaria entre los trabajadores estatales y las personas que concurren a realizar distintos trámites.

Durante la jornada se abordaron aspectos como la escucha activa, la empatía, la comunicación interpersonal y estrategias para resolver situaciones habituales en la atención presencial y digital.

Desde la organización señalaron que la intención es que cada trabajador cuente con nuevas herramientas para acompañar mejor a los ciudadanos y brindar soluciones más claras frente a las distintas consultas que llegan a las oficinas públicas.

Menos burocracia y más herramientas digitales

Otro de los ejes centrales del programa apunta a revisar los circuitos administrativos para reducir demoras y simplificar procedimientos. La propuesta contempla capacitaciones sobre normativas vigentes, organización interna y nuevas herramientas tecnológicas que permitan optimizar tiempos y facilitar la gestión de expedientes.

Además, se prevé una modalidad flexible con instancias presenciales y virtuales, para que agentes de distintos departamentos puedan acceder a los contenidos de formación.

Una capacitación para quienes están en contacto directo con la comunidad

La actividad reunió a cerca de 40 trabajadores y se llevó adelante en la sala de capacitaciones de la Subsecretaría de Trabajo.

Fue organizada por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, junto con la Dirección de Recursos Humanos y Organización del Empleo Público del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El plan forma parte de una política de modernización del Estado provincial que apunta a profesionalizar a los empleados públicos y mejorar la calidad del servicio que reciben los sanjuaninos.

La idea es que la transformación no quede solamente en los procedimientos internos, sino que se refleje en algo concreto para los vecinos: menos tiempo de espera, trámites más simples y una atención más cercana.