Más de 120 empresas quedaron bajo la lupa de Defensa al Consumidor

Actualmente, el listado reúne más de 120 empresas con infracciones registradas durante los últimos cinco años. Además, informó que la base será actualizada cada seis meses y ya puede consultarse mediante un código QR disponible en las redes sociales del organismo, con la intención de extenderlo también a distintos comercios.

Carrizo remarcó que el objetivo principal de Defensa al Consumidor sigue siendo evitar que los conflictos lleguen a una sanción. "Lo que menos queremos es que una empresa termine en este registro. Apostamos a la mediación para que ambas partes puedan alcanzar una conciliación favorable", sostuvo.

La directora también señaló que el organismo continúa trabajando de manera conjunta con otras áreas del Gobierno provincial, a través de programas como San Juan Cerca, para acercar los servicios a los consumidores y facilitar la resolución de los reclamos.

Además, Carrizo aclaró que el registro comenzó a conformarse con información propia de la Dirección de Defensa al Consumidor y también con datos aportados por el Ministerio de Producción. La intención es que los consumidores tengan una referencia actualizada sobre aquellas firmas que no lograron resolver sus reclamos mediante la vía de conciliación.

En paralelo, la funcionaria destacó que el organismo continúa reforzando los mecanismos de mediación. En ese sentido, confirmó que comenzaron capacitaciones destinadas a instructores y abogados para fortalecer esta instancia, ya que desde la Dirección consideran que el objetivo principal es que los conflictos puedan resolverse antes de llegar a una sanción definitiva.