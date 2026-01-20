Narcoenvío frustrado: qué se sabe del detenido por la cocaína hallada en Rawson

Durante ese primer operativo, los gendarmes también identificaron a una persona que llevaba una mochila con 12 paquetes rectangulares, los cuales contenían clorhidrato de cocaína. Ese hallazgo permitió el secuestro inicial de 29 kilos con 53 gramos de la sustancia.

Con la intervención del Juzgado de Garantías Federal y la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, la investigación se profundizó con allanamientos en domicilios vinculados a la maniobra. En uno de ellos se encontraron otros 33 paquetes, con 34 kilos con 68 gramos de cocaína, elevando el total incautado a 63 kilos con 121 gramos.

image

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el cargamento había salido desde Pichanal, en el departamento Orán, Salta, y fue trasladado hasta San Juan para realizar un transbordo de camión, una estrategia utilizada para continuar luego el viaje hacia Mendoza, que era el destino final de la droga.

image

El lugar donde se realizó parte del procedimiento pertenece a un supermercado mayorista ubicado en Villa Krause. Su propietario, un hombre de 70 años, quedó vinculado a la causa en calidad de testigo, ya que el movimiento se produjo dentro de su propiedad, aunque sin que hasta el momento se le atribuya participación penal.

image

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de cocaína llevaban impreso el “sello del delfín”, una marca históricamente asociada a viejas estructuras del narcotráfico del norte argentino. Sin embargo, fuentes de la causa indicaron que ese distintivo suele ser utilizado o cedido como garantía de calidad entre distintas organizaciones.

image

Por ahora, G.M.P. es el único detenido y permanece bajo investigación como eslabón operativo de una red mayor. La Justicia Federal busca determinar quiénes organizaron el envío, quiénes financiaron el cargamento y si existen más responsables vinculados a la ruta que conecta el norte del país con la región de Cuyo.