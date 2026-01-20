Narcoenvío frustrado: qué se sabe del detenido por la cocaína hallada en Rawson
Tiene 27 años y es, hasta ahora, el único detenido por el hallazgo de 63 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de bananas en Rawson. La Justicia investiga su rol en el traspaso de la droga.
El operativo que derivó en el secuestro de 63 kilos con 121 gramos de cocaína en el departamento Rawson continúa bajo investigación y, hasta el momento, tiene un solo detenido. Se trata de un joven de 27 años, identificado con las iniciales G.M.P., quien quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 y permanece a disposición de la Justicia Federal.
Según la causa, el detenido habría cumplido un rol operativo clave dentro de la maniobra: los investigadores sospechan que fue contratado específicamente para realizar el traspaso del cargamento entre vehículos, una metodología habitual para fragmentar el transporte y dificultar los controles en ruta.
El procedimiento se inició el sábado pasado, cuando efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional fueron alertados sobre la presencia de paquetes sospechosos en el estacionamiento de una feria del departamento Rawson. Al arribar al lugar, los uniformados detectaron un camión estacionado con carga de bananas a granel y, tras una inspección, hallaron 16 “ladrillos” de cocaína ocultos en distintos sectores del rodado.
Durante ese primer operativo, los gendarmes también identificaron a una persona que llevaba una mochila con 12 paquetes rectangulares, los cuales contenían clorhidrato de cocaína. Ese hallazgo permitió el secuestro inicial de 29 kilos con 53 gramos de la sustancia.
Con la intervención del Juzgado de Garantías Federal y la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, la investigación se profundizó con allanamientos en domicilios vinculados a la maniobra. En uno de ellos se encontraron otros 33 paquetes, con 34 kilos con 68 gramos de cocaína, elevando el total incautado a 63 kilos con 121 gramos.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el cargamento había salido desde Pichanal, en el departamento Orán, Salta, y fue trasladado hasta San Juan para realizar un transbordo de camión, una estrategia utilizada para continuar luego el viaje hacia Mendoza, que era el destino final de la droga.
El lugar donde se realizó parte del procedimiento pertenece a un supermercado mayorista ubicado en Villa Krause. Su propietario, un hombre de 70 años, quedó vinculado a la causa en calidad de testigo, ya que el movimiento se produjo dentro de su propiedad, aunque sin que hasta el momento se le atribuya participación penal.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de cocaína llevaban impreso el “sello del delfín”, una marca históricamente asociada a viejas estructuras del narcotráfico del norte argentino. Sin embargo, fuentes de la causa indicaron que ese distintivo suele ser utilizado o cedido como garantía de calidad entre distintas organizaciones.
Por ahora, G.M.P. es el único detenido y permanece bajo investigación como eslabón operativo de una red mayor. La Justicia Federal busca determinar quiénes organizaron el envío, quiénes financiaron el cargamento y si existen más responsables vinculados a la ruta que conecta el norte del país con la región de Cuyo.