Alerta amarilla por tormentas en San Juan: lluvias intensas y posible granizo
El centro y el este de San Juan están bajo alerta amarilla por tormentas con fuerte actividad eléctrica, lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
El centro y el este de la provincia de San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo al último reporte oficial. El fenómeno previsto incluye actividad eléctrica severa, abundante caída de agua en lapsos breves y la posibilidad de granizo en algunos sectores.
Según las estimaciones, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 15 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual, especialmente en zonas del noroeste provincial.
Además de las lluvias, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h, lo que incrementa el riesgo de voladuras y complicaciones en la vía pública. En zonas de alta montaña, las precipitaciones podrían registrarse en forma de nieve o agua nieve.
Para lo que resta de este martes, la temperatura se mantendrá cercana a los 30 grados, con brisas del sector norte, en un contexto de elevada inestabilidad.
Miércoles con calor extremo
El alivio de las tormentas será de corta duración. Para este miércoles, el pronóstico anticipa una jornada de calor intenso, con una mínima de 23 grados y una máxima que podría trepar hasta los 37 grados, generando condiciones de sofocón en gran parte de la provincia.
Qué implica la alerta amarilla
Dentro del sistema de alertas tempranas, el nivel amarillo indica fenómenos con capacidad de daño, lo que supone un riesgo concreto de interrupciones temporarias en las actividades cotidianas y posibles inconvenientes por las condiciones meteorológicas.
Recomendaciones
Entre las principales medidas preventivas se recomienda asegurar objetos sueltos, como techos de chapa, toldos y elementos que puedan ser desplazados por el viento; evitar actividades al aire libre durante el núcleo de la tormenta; y seguir las actualizaciones oficiales para mantenerse informado ante posibles cambios en el pronóstico.