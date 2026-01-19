Entre bananas: así cayó la banda que trasladaba cocaína hacia Mendoza

Según la investigación, el cargamento había salido desde Pichanal, en el departamento Orán (Salta), y fue trasladado hasta San Juan para realizar un transbordo de camión, una maniobra habitual para dificultar los controles y continuar luego el viaje hacia Mendoza, que era el destino final.

El depósito donde se realizó el hallazgo pertenece a un supermercado mayorista. Su propietario, un hombre de 70 años, quedó vinculado a la causa en calidad de testigo, ya que el movimiento se realizó dentro de su propiedad.

image

El “sello del delfín” y las viejas rutas narco

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de cocaína llevaban impreso el sello del delfín, una marca históricamente asociada a Reinaldo “El Patrón del Norte” Delfín Castedo, condenado a prisión perpetua y alojado en el penal de Ezeiza.

Sin embargo, fuentes ligadas a la causa indicaron que ese distintivo habría sido cedido o comercializado como garantía de calidad a otras organizaciones criminales. En ese marco, una de las principales hipótesis apunta a una banda vinculada al clan Jaramillo, oriundo de Salvador Mazza, Salta, relacionada con cargamentos de características similares.

image

Un detenido y una causa en expansión

La causa está a cargo de la Justicia Federal de San Juan y, hasta el momento, tiene un detenido. Se trata de G.M.P., de 27 años, arrestado durante uno de los tres allanamientos realizados. Los investigadores creen que el joven habría sido contratado específicamente para realizar el traspaso de la droga entre los vehículos.

Además del estupefaciente, se secuestraron el camión utilizado para el transporte y otro vehículo presuntamente vinculado a la maniobra. La investigación continúa para identificar al resto de los integrantes de la organización y reconstruir la ruta completa del cargamento.

El caso volvió a poner en evidencia la vigencia de viejas estructuras del narcotráfico, el uso de marcas de “calidad” y corredores que siguen activos entre el norte argentino y la región de Cuyo.

Por Gabriel Rotter.