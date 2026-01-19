Entre bananas: así cayó la banda que trasladaba cocaína hacia Mendoza
El chofer advirtió diferencias en la mercadería antes de iniciar el viaje y dio aviso, lo que permitió a Gendarmería secuestrar 64 kilos de cocaína, detener a un sospechoso y abrir una investigación federal de gran alcance.
El hecho comenzó cuando un camionero que debía trasladar una carga desde San Juan hacia Mendoza detectó que varias cajas no coincidían con el resto de la mercadería. Antes de iniciar el viaje, decidió alertar al dueño del camión, quien realizó la denuncia correspondiente.
A partir de ese aviso, personal de Gendarmería Nacional intervino de inmediato y realizó una inspección en un depósito ubicado sobre calle Calvento, en Villa Krause, departamento Rawson. Allí encontraron 64 kilos de cocaína, distribuidos en ladrillos y escondidos entre cajones de bananas.
Según la investigación, el cargamento había salido desde Pichanal, en el departamento Orán (Salta), y fue trasladado hasta San Juan para realizar un transbordo de camión, una maniobra habitual para dificultar los controles y continuar luego el viaje hacia Mendoza, que era el destino final.
El depósito donde se realizó el hallazgo pertenece a un supermercado mayorista. Su propietario, un hombre de 70 años, quedó vinculado a la causa en calidad de testigo, ya que el movimiento se realizó dentro de su propiedad.
El “sello del delfín” y las viejas rutas narco
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de cocaína llevaban impreso el sello del delfín, una marca históricamente asociada a Reinaldo “El Patrón del Norte” Delfín Castedo, condenado a prisión perpetua y alojado en el penal de Ezeiza.
Sin embargo, fuentes ligadas a la causa indicaron que ese distintivo habría sido cedido o comercializado como garantía de calidad a otras organizaciones criminales. En ese marco, una de las principales hipótesis apunta a una banda vinculada al clan Jaramillo, oriundo de Salvador Mazza, Salta, relacionada con cargamentos de características similares.
Un detenido y una causa en expansión
La causa está a cargo de la Justicia Federal de San Juan y, hasta el momento, tiene un detenido. Se trata de G.M.P., de 27 años, arrestado durante uno de los tres allanamientos realizados. Los investigadores creen que el joven habría sido contratado específicamente para realizar el traspaso de la droga entre los vehículos.
Además del estupefaciente, se secuestraron el camión utilizado para el transporte y otro vehículo presuntamente vinculado a la maniobra. La investigación continúa para identificar al resto de los integrantes de la organización y reconstruir la ruta completa del cargamento.
El caso volvió a poner en evidencia la vigencia de viejas estructuras del narcotráfico, el uso de marcas de “calidad” y corredores que siguen activos entre el norte argentino y la región de Cuyo.