Quién era la mujer que murió en el choque fatal en Pocito

El camión era conducido por José Luis Bolado, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 6ª, personal de la Brigada de Delitos Especiales, Criminalística y especialistas en accidentología del Complejo Científico Forense, quienes realizaron pericias sobre el vehículo de gran porte y el relevamiento del lugar.

image

Además, por disposición judicial, se solicitó la colaboración del D8 para obtener registros de cámaras de seguridad privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la mecánica del siniestro.

image

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. La investigación quedó a cargo de los fiscales Adolfo Díaz y Victoria Martín, de la UFI Delitos Especiales. Durante varias horas, el tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido.