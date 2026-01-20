"
Quién era la mujer que murió en el choque fatal en Pocito

La víctima fue identificada como Claudia Patricia Ventrice, de 53 años, quien murió en el acto tras ser embestida por un camión en la intersección de Mendoza e Independencia. La causa es investigada por la UFI Delitos Especiales.

La Justicia confirmó la identidad de la mujer que perdió la vida este martes por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en Pocito. Se trata de Claudia Patricia Ventrice, de 53 años, quien circulaba en bicicleta cuando fue arrollada por un camión semirremolque.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.25, en la intersección de calles Mendoza e Independencia, cuando ambos rodados se desplazaban por Mendoza de sur a norte. Según la reconstrucción preliminar, al llegar al cruce, el camión realizó un giro hacia la derecha para tomar Independencia y, en esa maniobra, impactó a la ciclista que circulaba a su costado derecho.

Como consecuencia del choque, Ventrice sufrió gravísimas lesiones, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza, y murió en el lugar. Personal médico arribó minutos después, pero solo pudo constatar el fallecimiento.

El camión era conducido por José Luis Bolado, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar responsabilidades.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 6ª, personal de la Brigada de Delitos Especiales, Criminalística y especialistas en accidentología del Complejo Científico Forense, quienes realizaron pericias sobre el vehículo de gran porte y el relevamiento del lugar.

Además, por disposición judicial, se solicitó la colaboración del D8 para obtener registros de cámaras de seguridad privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la mecánica del siniestro.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. La investigación quedó a cargo de los fiscales Adolfo Díaz y Victoria Martín, de la UFI Delitos Especiales. Durante varias horas, el tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido.

