La Justicia confirmó la identidad de la mujer que perdió la vida este martes por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en Pocito. Se trata de Claudia Patricia Ventrice, de 53 años, quien circulaba en bicicleta cuando fue arrollada por un camión semirremolque.
Quién era la mujer que murió en el choque fatal en Pocito
La víctima fue identificada como Claudia Patricia Ventrice, de 53 años, quien murió en el acto tras ser embestida por un camión en la intersección de Mendoza e Independencia. La causa es investigada por la UFI Delitos Especiales.