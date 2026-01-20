"
Una droguería de San Juan, entre las inhabilitadas por ANMAT a nivel nacional

La ANMAT dispuso la baja de habilitación de 54 droguerías de todo el país por certificados vencidos. Entre ellas figura Droguería Las Marías, con sede en San Juan, que quedó fuera del registro para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió la baja de habilitación de 54 droguerías de distintas provincias del país tras constatar que todas tenían vencido el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos y no habían iniciado el trámite de renovación correspondiente.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 72/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tiene impacto directo en San Juan, ya que dentro del listado figura Droguería Las Marías, de Carlos Ángel Hernández, con domicilio en la provincia.

Según lo informado, la normativa establece que el certificado tiene una validez de cinco años desde su emisión y que, una vez vencido, los establecimientos deben solicitar la renovación con al menos 60 días hábiles de anticipación, lo que les permite continuar operando hasta que se resuelva el trámite. En este caso, se verificó que las droguerías alcanzadas no sólo tenían el certificado vencido, sino que tampoco habían iniciado el proceso de renovación.

Ante esta situación, el director de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, dispuso la inhabilitación formal de los establecimientos para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, una actividad clave dentro de la cadena de abastecimiento farmacéutico.

La decisión alcanza a droguerías ubicadas en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Río Negro, Chaco y San Juan, entre otras jurisdicciones.

En el caso puntual de San Juan, la inclusión de una droguería local en el listado genera atención en el sector, ya que la medida implica la imposibilidad de operar legalmente en la distribución de medicamentos fuera del ámbito provincial mientras dure la inhabilitación.

Desde el organismo nacional señalaron que las actuaciones se iniciaron tras un relevamiento del registro oficial de droguerías habilitadas, donde se detectaron irregularidades administrativas que derivaron en la sanción.

