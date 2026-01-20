La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió la baja de habilitación de 54 droguerías de distintas provincias del país tras constatar que todas tenían vencido el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos y no habían iniciado el trámite de renovación correspondiente.
Una droguería de San Juan, entre las inhabilitadas por ANMAT a nivel nacional
La ANMAT dispuso la baja de habilitación de 54 droguerías de todo el país por certificados vencidos. Entre ellas figura Droguería Las Marías, con sede en San Juan, que quedó fuera del registro para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos.