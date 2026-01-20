Una droguería de San Juan, entre las inhabilitadas por ANMAT a nivel nacional

Ante esta situación, el director de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, dispuso la inhabilitación formal de los establecimientos para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, una actividad clave dentro de la cadena de abastecimiento farmacéutico.

La decisión alcanza a droguerías ubicadas en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Río Negro, Chaco y San Juan, entre otras jurisdicciones.

En el caso puntual de San Juan, la inclusión de una droguería local en el listado genera atención en el sector, ya que la medida implica la imposibilidad de operar legalmente en la distribución de medicamentos fuera del ámbito provincial mientras dure la inhabilitación.

Desde el organismo nacional señalaron que las actuaciones se iniciaron tras un relevamiento del registro oficial de droguerías habilitadas, donde se detectaron irregularidades administrativas que derivaron en la sanción.