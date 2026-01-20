El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes de condiciones extremas y cambiantes para la provincia. Los sanjuaninos deberán afrontar un combo climático que incluye altas temperaturas, viento intenso y la llegada de precipitaciones.
Calor, ráfagas de viento Norte y lluvias para la noche: así será el martes en San Juan
La jornada se presentará inestable con una máxima de 34°C. Durante la tarde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h y la probabilidad de tormentas aisladas hacia el cierre del día.