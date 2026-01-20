"
Calor, ráfagas de viento Norte y lluvias para la noche: así será el martes en San Juan

La jornada se presentará inestable con una máxima de 34°C. Durante la tarde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h y la probabilidad de tormentas aisladas hacia el cierre del día.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes de condiciones extremas y cambiantes para la provincia. Los sanjuaninos deberán afrontar un combo climático que incluye altas temperaturas, viento intenso y la llegada de precipitaciones.

Calor y viento por la tarde

La jornada comenzará con un cielo parcialmente nublado y una mínima de 24°C. Sin embargo, la temperatura ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 34°C en horas de la tarde. En ese momento, el viento del sector Noreste cobrará fuerza, con ráfagas sostenidas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h, generando un ambiente pesado y caluroso.

Tormentas hacia la noche

Para el cierre del martes, el pronóstico indica una probabilidad de tormentas aisladas (entre un 10% y un 40%). Se espera que el viento rote hacia el sector Norte, manteniendo una temperatura de 29°C durante la noche, en un marco de alta nubosidad e inestabilidad.

Resumen del pronóstico:

  • Mañana: Parcialmente nublado, 24°C. Viento del NO (23-31 km/h).

  • Tarde: Parcialmente nublado, máxima de 34°C. Viento del NE con ráfagas de hasta 50 km/h.

  • Noche: Tormentas aisladas, 29°C. Viento del Norte.

Ante este panorama, se recomienda precaución al circular por la vía pública debido a las ráfagas de viento y estar atentos a posibles actualizaciones del alerta por lluvias para las últimas horas del día.

