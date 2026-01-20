Calor, ráfagas de viento Norte y lluvias para la noche: así será el martes en San Juan

Calor y viento por la tarde

La jornada comenzará con un cielo parcialmente nublado y una mínima de 24°C. Sin embargo, la temperatura ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 34°C en horas de la tarde. En ese momento, el viento del sector Noreste cobrará fuerza, con ráfagas sostenidas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h, generando un ambiente pesado y caluroso.

Tormentas hacia la noche

Para el cierre del martes, el pronóstico indica una probabilidad de tormentas aisladas (entre un 10% y un 40%). Se espera que el viento rote hacia el sector Norte, manteniendo una temperatura de 29°C durante la noche, en un marco de alta nubosidad e inestabilidad.