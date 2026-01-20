Orrego visitó las obras de remodelación del Hospital Marcial Quiroga

Durante el recorrido, se explicó que el Hospital Dr. Marcial Quiroga cuenta con una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, planta baja y planta alta— organizados en tres bloques principales interconectados por una circulación central, lo que exige una planificación técnica precisa para garantizar su funcionamiento continuo durante la obra.

Los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de confort, seguridad y funcionamiento del hospital, en línea con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que subraya la importancia de que los establecimientos de salud mantengan su operatividad, especialmente ante situaciones de emergencia o desastre.

En ese marco, se destacó la relevancia de las nuevas instalaciones de aire acondicionado, gases medicinales y sistemas eléctricos, fundamentales tanto para el bienestar de los pacientes como para el desempeño del personal de salud. El sistema termomecánico fue diseñado para asegurar niveles adecuados de filtración y un correcto flujo de aire entre áreas limpias, normales e infectadas, evitando contaminaciones cruzadas.

Asimismo, se ejecutará un sistema centralizado de suministro de gases medicinales y vacío, acompañado de las obras civiles necesarias, de acuerdo con los planos del anteproyecto arquitectónico. El sistema de climatización respetará el estilo arquitectónico del edificio y estará preparado para responder a las condiciones climáticas más exigentes, tanto en verano como en invierno.

Con esta obra, el Gobierno provincial avanza en la modernización de la infraestructura sanitaria, reforzando la capacidad de respuesta del Hospital Marcial Quiroga y garantizando mejores condiciones de atención para la comunidad.