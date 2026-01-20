Crecen las denuncias contra una concesionaria por incumplimientos

Ante la cantidad de reclamos, el organismo provincial resolvió convocar a una audiencia conciliatoria colectiva, prevista para este viernes, con el objetivo de reunir a los afectados y a los responsables de la firma para intentar alcanzar acuerdos que destraben la situación.

image

En paralelo, el conflicto comenzó a trasladarse al ámbito judicial. Por razones operativas, se recomendó a los damnificados realizar denuncias en comisarías, las cuales son derivadas de manera inmediata a la unidad fiscal especializada en estafas, donde se analiza el alcance del caso y la posible existencia de responsabilidades penales.

Uno de los puntos bajo análisis es la presencia de distintos CUIL asociados a la operatoria comercial, una situación que complejiza la investigación y que será evaluada a medida que ingresan nuevas denuncias.

El conflicto también tuvo impacto en la vía pública. A comienzos de la semana, un grupo de clientes se concentró frente al local céntrico de la concesionaria para reclamar por la falta de entrega de motos ya pagadas. La protesta derivó en incidentes, lo que motivó la intervención policial y la permanencia de custodia en la zona durante varias horas.

image

El caso comenzó a visibilizarse tras un episodio ocurrido días atrás, cuando un cliente que había pagado una motocicleta de contado intentó retirarla sin autorización, luego de que le informaran que debía seguir esperando y que no podían devolverle el dinero. Ese hecho derivó en una causa penal que ya fue resuelta, pero dejó al descubierto una situación más amplia que hoy es investigada.

Desde Defensa al Consumidor recomendaron a los afectados presentar contratos, recibos y toda la documentación disponible, tanto en sede administrativa como judicial, para avanzar con los procedimientos correspondientes y resguardar los derechos de los consumidores.