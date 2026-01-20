A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del '98 y Los Roldán
La Asociación Argentina de Actores difundió la triste noticia. Fue esposa de Juan Manuel Tenuta y madre de Andrea Tenuta. Ganó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable
Este 20 de enero la Asociación Argentina de Actores anunció a través de X la muerte a los 92 de la actriz Adela Gleijer, quien protagonizara diferentes novelas destacadas de la televisión de nuestro país, tales como Celeste, siempre Celeste donde actuó con Andrea del Boca. Además, fue referente de las artes escénicas con una extensa y valiosa trayectoria en teatro y cine.
"Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos", escribieron desde la entidad.
Adela era mamá de Andrea Tenuta, quien interpretó a Matilde Musicardi en la icónica película argentina Esperando la Carroza. Fruto de su relación con el también actor fallecido en 2013, Juan Manuel Tenuta.
Adela Gleijer nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933. Inició su labor actoral en su ciudad natal y luego, se radicó en la Argentina, donde desarrolló gran parte de su recorrido artístico. Fue la esposa del querido y recordado actor Juan Manuel Tenuta. En 2006, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, junto al Senado de la Nación, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
Realizó su debut escénico en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo con El centroforward murió al amanecer, experiencia en la que conoció a Juan Manuel Tenuta, compañero de vida y de camino. Con esa compañía participó, entre otras obras, en El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear. Ya radicada en Buenos Aires, desarrolló una vasta trayectoria sobre los escenarios, que incluye títulos como Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor, Con tinta y con sangre, entre muchos otros. Formó parte de los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes y participó en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.
En televisión, su trabajo dejó una huella profunda en ficciones como Celeste, siempre Celeste, de Andrea del Boca, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras.
En cine, participó en películas como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música.