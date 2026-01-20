Mastantuono convirtió en Champions y dejó una frase contundente

Embed - REAL MADRID APLASTÓ 6-1 a MONACO con DOBLETE de Mbappé, GOL de Vini y Mastantuono | Champions League

Tras el encuentro, el delantero habló sobre las críticas recibidas en los últimos meses y dejó una reflexión contundente: “No me creo ni que soy Messi, ni que soy la peor compra del Real Madrid”. En esa línea, agregó: “Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí. Pudieron decir que era el nuevo Messi y también que era un desastre”.

El atacante también se refirió a su presente dentro del plantel y a las oportunidades que tuvo en la temporada: “Jugué la mitad de los partidos que hubo. Para un chico que llega con 18 años, jugar tantos partidos me parece bastante”, señaló.

Lejos de conformarse, Mastantuono fue autocrítico sobre su rendimiento en el primer tramo de la campaña europea: “No tuve mis mejores primeros seis meses, ni cerca de lo que puedo ser, pero todo sirve para aprender”. Y proyectó lo que viene: “Faltan seis meses, los más decisivos. Voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el contexto de la elite: “Las críticas, cuando son con mala intención, duelen. Pero estamos en el fútbol de elite y las críticas son justas”.

Luego de perder terreno en el tramo final del ciclo anterior, el juvenil argentino busca ahora afianzarse en el once de Arbeloa, respaldado por su actuación en Champions y por una postura madura frente a la presión que implica vestir la camiseta del Real Madrid.