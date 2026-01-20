En plena temporada de verano, San Juan busca conquistar los paladares de los turistas en la Costa Atlántica. A través de una misión comercial estratégica, la provincia presentó formalmente su oferta exportable ante referentes gastronómicos y hoteleros del partido de Pinamar, con el objetivo de sellar vínculos comerciales directos.
San Juan en Pinamar: buscan posicionar aceites, vinos y productos gourmet
El Gobierno provincial realizó una ronda de negocios para insertar la producción local en restaurantes y vinotecas de Pinamar, Cariló y Valeria del Mar.