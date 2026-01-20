San Juan en Pinamar: buscan posicionar aceites, vinos y productos gourmet

Articulación público-privada La iniciativa, organizada por la Agencia Calidad San Juan y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, consistió en una reunión híbrida que conectó a productores sanjuaninos con los principales actores del sector en Pinamar. El encuentro tuvo como base el local comercial Origen San Juan, ubicado en la galería de compras más importante de dicha localidad balnearia.

Durante la reunión, participaron figuras clave como Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico; Pablo Rodríguez, director de Turismo de Pinamar; y representantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica (FEHGRA). Desde San Juan, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, detalló la calidad y variedad de los productos que la provincia está lista para proveer.