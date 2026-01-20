"
San Juan en Pinamar: buscan posicionar aceites, vinos y productos gourmet

El Gobierno provincial realizó una ronda de negocios para insertar la producción local en restaurantes y vinotecas de Pinamar, Cariló y Valeria del Mar.

En plena temporada de verano, San Juan busca conquistar los paladares de los turistas en la Costa Atlántica. A través de una misión comercial estratégica, la provincia presentó formalmente su oferta exportable ante referentes gastronómicos y hoteleros del partido de Pinamar, con el objetivo de sellar vínculos comerciales directos.

Articulación público-privada La iniciativa, organizada por la Agencia Calidad San Juan y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, consistió en una reunión híbrida que conectó a productores sanjuaninos con los principales actores del sector en Pinamar. El encuentro tuvo como base el local comercial Origen San Juan, ubicado en la galería de compras más importante de dicha localidad balnearia.

Durante la reunión, participaron figuras clave como Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico; Pablo Rodríguez, director de Turismo de Pinamar; y representantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica (FEHGRA). Desde San Juan, el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, detalló la calidad y variedad de los productos que la provincia está lista para proveer.

La oferta: del campo a la góndola bonaerense Empresarios locales de diversos rubros tuvieron la oportunidad de exponer virtualmente las bondades de sus productos ante los compradores de la costa. Entre los destacados se encuentran:

  • Vinos y Licores: Con un marcado interés de las vinotecas locales por las etiquetas sanjuaninas.

  • Aceites de Oliva y Gourmet: Productos premium que buscan ingresar a las cartas de restaurantes de alta gama en Cariló y Valeria del Mar.

  • Dulces y mermeladas: Elaboraciones identitarias con sello regional.

  • Innovación: Incluso emprendimientos de lápices ecológicos formaron parte de la oferta presentada.

Un acierto estratégico

"La acción de promocionar San Juan a través de locales donde se vende directamente al público en puntos clave de veraneo es, simplemente, un gran acierto del Gobierno de Marcelo Orrego", enfatizó Alfredo Aciar durante el encuentro.

Por su parte, los representantes del sector comercial de Pinamar subrayaron el potencial de crecimiento de los productos sanjuaninos, destacando que el turista busca cada vez más calidad y origen certificado en sus consumos de vacaciones.

