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Emocionante Fogón de los Arrieros en la última noche de la Fiesta

Más de 250 artistas de todo el departamento recrearon la vida de los antiguos arrieros ante un Anfiteatro Buenaventura Luna colmado.

Los aplausos se hicieron sentir en el Anfiteatro Buenaventura Luna. El sábado por la noche, miles de personas acompañaron una nueva edición del Fogón de los Arrieros, uno de los momentos más esperados de la 65.ª Fiesta Nacional de la Tradición. En el escenario, bailarines, músicos, recitadores y jinetes volvieron a contar una historia que forma parte de la memoria de Jáchal.

Inspirada en el legado de Buenaventura Luna, la representación recuperó las costumbres y el trabajo de los antiguos arrieros, las dificultades que enfrentaban en sus travesías y el vínculo que tenían con la cordillera. Así, la puesta rindió homenaje a los hombres y las mujeres que forjaron la identidad del norte sanjuanino y recordó el papel que tuvo la arriería en el desarrollo de la región.

Más de 250 artistas de agrupaciones tradicionalistas de todo el departamento participaron de la escenificación. La música en vivo, los recitados, la danza y la participación de los jinetes dieron forma a las escenas de la vida arriera, acompañadas por el trabajo de los equipos de iluminación y sonido.

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Detrás de lo que se vio el sábado hubo meses de preparación. Las agrupaciones gauchas y los artistas locales compartieron ensayos y coordinaron cada parte de la puesta con técnicos, locutores y personal de la organización. Ese trabajo colectivo hizo posible reunir en un mismo espectáculo a elencos de distintos puntos del departamento.

En la noche central de la fiesta, los aplausos sostenidos volvieron a mostrar el lugar que el Fogón ocupa para los jachalleros. Cada año, el encuentro en el anfiteatro permite que distintas generaciones compartan, a través de la música, la danza y la palabra, la historia de quienes hicieron de la cordillera parte de su vida cotidiana.

FUENTE: actualidad jachallera

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