Emocionante Fogón de los Arrieros en la última noche de la Fiesta

Inspirada en el legado de Buenaventura Luna, la representación recuperó las costumbres y el trabajo de los antiguos arrieros, las dificultades que enfrentaban en sus travesías y el vínculo que tenían con la cordillera. Así, la puesta rindió homenaje a los hombres y las mujeres que forjaron la identidad del norte sanjuanino y recordó el papel que tuvo la arriería en el desarrollo de la región.

Más de 250 artistas de agrupaciones tradicionalistas de todo el departamento participaron de la escenificación. La música en vivo, los recitados, la danza y la participación de los jinetes dieron forma a las escenas de la vida arriera, acompañadas por el trabajo de los equipos de iluminación y sonido.