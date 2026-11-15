Los aplausos se hicieron sentir en el Anfiteatro Buenaventura Luna. El sábado por la noche, miles de personas acompañaron una nueva edición del Fogón de los Arrieros, uno de los momentos más esperados de la 65.ª Fiesta Nacional de la Tradición. En el escenario, bailarines, músicos, recitadores y jinetes volvieron a contar una historia que forma parte de la memoria de Jáchal.
Emocionante Fogón de los Arrieros en la última noche de la Fiesta
Más de 250 artistas de todo el departamento recrearon la vida de los antiguos arrieros ante un Anfiteatro Buenaventura Luna colmado.