Refuerzan defensas y limpian ríos para prevenir inundaciones en Jáchal y Valle Fértil

En paralelo, en la zona poblacional de San José de Jáchal, una excavadora trabaja en la limpieza y liberación de los colectores de crecientes. Ya se completaron las tareas en los colectores de calle Vieja, Población, Rincón y Portezuelo.

En Huaco, un frente de trabajo avanza en la defensa del Río Huaco. También en Niquivil se trabaja para defender el Canal Niquivil y a la población.

El cronograma continuará en los colectores San Isidro, calle Rojas, calle Chepes y calle Honda. La finalidad es mantener estos cauces despejados y en condiciones adecuadas para que puedan cumplir su función de conducir los excedentes hídricos durante episodios de lluvias intensas.

Valle Fértil: encauzamiento y reconstrucción de defensas en Astica

En la localidad de Astica, los trabajos se concentran en el encauzamiento del río y la reconstrucción de una defensa que se había roto años atrás. La base de piedras de este cauce, producto del arrastre natural, demanda tareas específicas para acondicionar el lecho y recuperar las condiciones de conducción.

La reparación de la defensa es fundamental para resguardar infraestructura estratégica, entre ella el canal de distribución matriz y la pileta del Departamento de Hidráulica, además de proteger a la población ante posibles crecidas.

Las tareas continúan por los dos brazos en los que se divide el río hacia el Este, hasta alcanzar las alcantarillas ubicadas sobre la ruta provincial 510. En ese sector se realizan trabajos de defensa y despeje de material.

Además, se incorporará otra máquina para ejecutar intervenciones similares en el río Valle Fértil, a la altura de la Villa San Agustín.

Con estas acciones, el Departamento de Hidráulica continúa trabajando en distintos puntos de la provincia para acondicionar los cauces, mejorar el escurrimiento y fortalecer la protección de la población y de la infraestructura hídrica de cara a la temporada estival.

Se trata de trabajos de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico de la zona, pero buscan mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir su impacto ante eventuales lluvias.