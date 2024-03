"Mujeres líderes" convocó a una multitud para reflexionar sobre el 8 M

La actividad fue encabezada por el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Marcelo Jorge Lima junto a la Ministra a cargo del área de Género y Capacitación, Dra. Adriana García Nieto y el Ministro Dr. Daniel Olivares Yapur. Las expositoras fueron la Dra. Daniela Bustos Laspina, la Sra. María del Valle García y la Dra. Ana María Beltrán. Asistieron también autoridades y agentes del Poder Judicial, autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, de la Universidad Nacional de San Juan, del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del CONFÍAS, del Foro de Abogados, de la Unión Judicial de San Juan y público en general.

La Dra. García Nieto, hizo uso de la palabra y dijo: “La lucha no es siempre igual. Algunas los hacen desde las calles, otras desde las cátedras, algunas desde los hospitales, desde los juzgados o en la intimidad del hogar. No hay una única manera de luchar, no hay una única manera de levantar banderas para la defensa de los derechos, no hay una única manera de trabajar por la igualdad, no hay una sola forma de ser mujer.