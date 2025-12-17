Miodowsky inauguró un banco en Marquesado y anunció un bono de $90 mil
El intendente Sergio Miodowsky inauguró un nuevo punto del Banco San Juan en Marquesado y anunció un bono extraordinario de $90.000 para trabajadores contratados. También repasó obras y balance de gestión.
En una jornada marcada por anuncios de fuerte impacto para la comunidad, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, dejó oficialmente inaugurado un nuevo punto de servicios del Banco San Juan en la zona de Marquesado, una obra largamente esperada por los vecinos.
Según destacó el jefe comunal, este nuevo espacio permitirá que residentes de Marquesado, La Bebida y el departamento Zonda puedan realizar operaciones bancarias sin necesidad de trasladarse hasta el centro del departamento. El proyecto era un reclamo vecinal desde 2018 y apunta a mejorar el acceso a servicios esenciales.
En el marco de las festividades de fin de año, Miodowsky anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de $90.000 destinado a los trabajadores contratados municipales. “Los contratados son quienes menos ganan y no perciben aguinaldo. Por eso, hemos decidido brindar esta ayuda económica que estará acreditada este mismo fin de semana”, señaló el intendente.
La medida alcanza a alrededor de 900 trabajadores y representa una inversión municipal cercana a los $100 millones, según precisaron fuentes oficiales.
Obras públicas y balance de gestión
Durante el acto, el intendente también realizó un balance de su gestión en materia de infraestructura, destacando la finalización de la pavimentación en Villa Chacabuco, una zona que durante más de 60 años sufrió problemas de inundaciones y dificultades de tránsito.
Entre los anuncios y logros más relevantes, se mencionaron:
Inauguración de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un playón polideportivo en el Barrio Jardín Policial.
Balance de Gestión 2025, con cerca de 36 obras ejecutadas entre intervenciones pequeñas, medianas y grandes.
Modernización de la flota municipal, con la incorporación de 22 nuevas movilidades 0 km para optimizar los servicios.
“Cerramos un año positivo, con equilibrio financiero y la satisfacción de dar respuesta a problemas estructurales que los vecinos esperaron por décadas”, concluyó Miodowsky.