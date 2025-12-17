Miodowsky inauguró un banco en Marquesado y anunció un bono de $90 mil

En el marco de las festividades de fin de año, Miodowsky anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de $90.000 destinado a los trabajadores contratados municipales. “Los contratados son quienes menos ganan y no perciben aguinaldo. Por eso, hemos decidido brindar esta ayuda económica que estará acreditada este mismo fin de semana”, señaló el intendente.

image

La medida alcanza a alrededor de 900 trabajadores y representa una inversión municipal cercana a los $100 millones, según precisaron fuentes oficiales.

Obras públicas y balance de gestión

Durante el acto, el intendente también realizó un balance de su gestión en materia de infraestructura, destacando la finalización de la pavimentación en Villa Chacabuco, una zona que durante más de 60 años sufrió problemas de inundaciones y dificultades de tránsito.

image

Entre los anuncios y logros más relevantes, se mencionaron:

Inauguración de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un playón polideportivo en el Barrio Jardín Policial.

Balance de Gestión 2025 , con cerca de 36 obras ejecutadas entre intervenciones pequeñas, medianas y grandes.

Modernización de la flota municipal, con la incorporación de 22 nuevas movilidades 0 km para optimizar los servicios.

“Cerramos un año positivo, con equilibrio financiero y la satisfacción de dar respuesta a problemas estructurales que los vecinos esperaron por décadas”, concluyó Miodowsky.