Desde enero, contratados cobrarán más y recibirán el bono de $120 mil

En ese sentido, remarcó que los trabajadores contratados cobrarán en igualdad de condiciones con el resto de la Administración Pública provincial.

Bono de $120.000 confirmado

Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego confirmó oficialmente que el Estado provincial pagará un bono extraordinario de $120.000 para todos los empleados públicos, incluidos los contratados. La medida quedó establecida por resolución y el pago se realizará el 16 de enero de 2026.

“En consonancia con las medidas anunciadas para la planta de la Administración Pública Provincial, el gobernador ha dispuesto que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado”, indicó un comunicado oficial.

Desde el Ejecutivo destacaron que la decisión busca brindar un acompañamiento equitativo a todo el personal estatal y mitigar el impacto del contexto económico actual.

Calendario de pagos confirmado

Achem también detalló el cronograma de pagos dispuesto por el Gobierno provincial:

20 de diciembre : aguinaldo

30 de diciembre : sueldo de diciembre

10 de enero : pago del ítem Conectividad para docentes

16 de enero : bono extraordinario de $120.000

31 de enero: sueldo correspondiente a enero

“Son cinco pagos importantes en poco más de un mes, lo que también impacta positivamente en la economía provincial”, subrayó el funcionario.

Acuerdo salarial docente

En relación al sector docente, Achem confirmó que los gremios aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo tras las reuniones paritarias. Destacó el fortalecimiento del código A01, que acumuló un incremento de 90 puntos durante la gestión de Orrego, además de la eliminación de sumas no remunerativas y la incorporación del ítem Conectividad como remunerativo.

“El gobernador habló de jerarquizar la tarea docente y eso se traduce en salario, infraestructura, tecnología e igualdad de oportunidades”, concluyó.

Finalmente, Achem indicó que el eventual asueto administrativo para los días 26 de diciembre y 2 de enero continúa en análisis y que la decisión será comunicada oficialmente en los próximos días.