Una investigación por una sucesión de robos bajo la modalidad escruche culminó con un amplio operativo policial que incluyó cinco allanamientos simultáneos en los departamentos Rawson, Rivadavia y Chimbas, y permitió desarticular una banda dedicada al robo de viviendas particulares y locales comerciales.
Gran operativo por escruches: secuestran droga, dinero y bienes robados
Cinco allanamientos en Rawson, Rivadavia y Chimbas permitieron detener a dos hombres, secuestrar droga, dinero en efectivo y recuperar una importante cantidad de elementos robados.