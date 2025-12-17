Gran operativo por escruches: secuestran droga, dinero y bienes robados

image

En uno de los domicilios allanados en Rawson, la Policía también secuestró 23 gramos de cocaína y procedió a la detención de un segundo hombre, de apellido Castro, quien registraba una orden de captura vigente por el delito de Robo Agravado.

image

Por disposición de la fiscalía interviniente, ambos detenidos quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó bajo resguardo judicial.

Desde la fuerza se solicitó la colaboración de la comunidad y se pidió que quienes reconozcan alguno de los efectos recuperados como de su propiedad se comuniquen al 911.