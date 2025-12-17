"
Gran operativo por escruches: secuestran droga, dinero y bienes robados

Cinco allanamientos en Rawson, Rivadavia y Chimbas permitieron detener a dos hombres, secuestrar droga, dinero en efectivo y recuperar una importante cantidad de elementos robados.

Una investigación por una sucesión de robos bajo la modalidad escruche culminó con un amplio operativo policial que incluyó cinco allanamientos simultáneos en los departamentos Rawson, Rivadavia y Chimbas, y permitió desarticular una banda dedicada al robo de viviendas particulares y locales comerciales.

El procedimiento fue realizado por la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, y estuvo dirigido por la fiscal Claudia Salica. Como resultado, fue detenido un hombre de apellido Molina, mayor de edad, señalado como integrante del grupo delictivo.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron una gran cantidad de bienes robados, entre ellos prendas de vestir nuevas, zapatillas, borcegos, electrodomésticos, cascos, relojes, alhajas, una pava eléctrica, un televisor Smart TV de 58 pulgadas, un juego de comedor completo, además de $200.000 en efectivo y una réplica de pistola calibre 9 mm.

En uno de los domicilios allanados en Rawson, la Policía también secuestró 23 gramos de cocaína y procedió a la detención de un segundo hombre, de apellido Castro, quien registraba una orden de captura vigente por el delito de Robo Agravado.

Por disposición de la fiscalía interviniente, ambos detenidos quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención, mientras que la totalidad de los elementos secuestrados quedó bajo resguardo judicial.

Desde la fuerza se solicitó la colaboración de la comunidad y se pidió que quienes reconozcan alguno de los efectos recuperados como de su propiedad se comuniquen al 911.

