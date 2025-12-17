Inspección, revisión y pedidos rechazados en la causa contra Ibarra por abuso

Además, la defensa señaló que la prisión preventiva de cuatro meses dictada en agosto había sido impugnada y que aún aguardan la fijación de una audiencia por ese planteo.

La postura fiscal y la decisión judicial

El fiscal Ricardo Juárez Prieto se opuso de manera contundente al pedido defensivo. Sostuvo que el planteo apuntaba a generar desgaste procesal y remarcó que no existen fundamentos para un eventual traslado a Mendoza, ya que el imputado no tiene menores a cargo ni personas bajo su cuidado.

En ese marco, solicitó al juez que rechazara la domiciliaria y que extendiera la preventiva, dado que el plazo vigente había vencido en los últimos días. El magistrado hizo lugar a ese pedido, negó el traslado y amplió la detención por dos meses, ordenando el retorno inmediato al penal.

La causa por el presunto abuso sexual con acceso carnal contra una joven sanjuanina de 22 años con retraso madurativo tuvo en las últimas horas un avance clave.

La diligencia que marcó un punto de inflexión

La medida se llevó a cabo dos días antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares, que se desarrolló este miércoles . El procedimiento se realizó en un reconocido hotel ubicado sobre Avenida España, entre Mitre y Santa Fe, y fue ordenado por la UFI ANIVI. Durante la diligencia, el acusado fue trasladado bajo custodia desde el penal para señalar la habitación que, según su versión, habría sido utilizada.

image

Para la fiscalía, esta inspección resulta relevante para el fortalecimiento probatorio, ya que permite reconstruir el recorrido, el contexto y las condiciones del lugar donde, de acuerdo a la acusación, se produjo el abuso.

La presencia policial en la zona llamó la atención de vecinos y transeúntes, ya que incluyó un importante despliegue de seguridad debido al traslado del detenido.

El caso que mantiene preso al imputado

Según la investigación judicial, Ibarra conoció a la víctima a través de TikTok y, tras mantener contacto virtual, viajó a San Juan el 5 de abril para conocerla personalmente. Ese día fue recibido en el domicilio familiar de la joven y permaneció allí con autorización del entorno.

image

Al día siguiente, ambos salieron juntos con destino al parque, pero luego el hombre la habría llevado a un hotel alojamiento, donde se produjo el presunto ataque sexual. De acuerdo a la acusación, la joven se negó reiteradamente a mantener relaciones, situación que no habría sido respetada por el imputado.

El rol central de la Cámara Gesell

La causa dio un giro determinante tras la entrevista en Cámara Gesell, realizada a comienzos de julio. En ese testimonio, la víctima relató de manera consistente que pidió en reiteradas ocasiones que la dejara ir, lo que llevó a que el caso dejara de investigarse como abuso sexual simple y se agravara la imputación.

A partir de esos elementos, la fiscalía solicitó la detención inmediata de Ibarra, que se concretó el 11 de agosto mediante un exhorto judicial a Mendoza. Inicialmente, la Justicia dispuso una prisión preventiva por cuatro meses, plazo que luego fue extendido por otros dos meses, con vencimiento en diciembre.

La postura del acusado

En declaraciones realizadas durante instancias previas del proceso, Ibarra negó los hechos y aseguró que la relación fue consentida. “Yo la respeté. Fue normal y así tuvimos relaciones. Yo no abusé de ella”, sostuvo. Además, manifestó que desconocía la condición de la joven y afirmó: “Si lo hubiera sabido, no habría tenido relaciones”. También aseguró que fue la víctima quien lo condujo al hotel.

Estas afirmaciones son rechazadas por la fiscalía, que sostiene que el imputado engañó a la joven, se aprovechó de su vulnerabilidad y avanzó pese a su negativa expresa. Con la audiencia concluida, la situación procesal de Ibarra queda definida: seguirá detenido en Chimbas, sin traslado a Mendoza, mientras la causa continúa su curso.