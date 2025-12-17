La Cámara de Diputados tratará el Presupuesto 2026 este jueves

Asimismo, abordarán un proyecto de Comunicación por el que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la mortandad de peces ocurrida en el Dique Cuesta del Viento, Departamento Iglesia.

Por último, someterán a votación una comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo mediante la cual se envía para su aprobación la Enmienda N° 1 del Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de Argentina, Gobierno de San Juan y la UNOPS sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidades de Gestión y Modernización del Gobierno de San Juan.

Detalles de los temas a tratar

Presupuesto 2026

Tras despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, el cuerpo Legislativo tratará en el recinto del Proyecto de Ley del Ejecutivo por el que envía Presupuesto de la Administración Pública Provincial, ejercicio Fiscal año 2026.

El presente asunto expone el contexto económico de la Provincia de San Juan, así como las proyecciones de los Recursos, Gastos, Fuentes y Aplicaciones Financieras que fundamentan el Proyecto de Presupuesto. En este marco, se delinean las políticas presupuestarias y las prioridades de gasto, organizadas de manera que favorezcan el desarrollo y el crecimiento sostenido de nuestra Provincia.

Cabe señalar que el proyecto de presupuesto de la Administración Provincial expresa la consolidación de Recursos, y la correspondiente asignación de los Gastos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la transparencia de la gestión de gobierno, así como su empleo como herramienta de política económica y social, y de previsibilidad para el resto de los actores económicos. Se realiza un análisis detallado de las características del Presupuesto de la Administración Pública Provincial, presentando tanto los recursos como los gastos desde una perspectiva económica, así como el destino de las erogaciones según finalidad y función. Se incluyen también los detalles del Presupuesto Consolidado de la Administración Pública Provincial, (Administración Central, los Organismos Descentralizados, los Poderes Legislativo y Judicial y los Fondos Fiduciarios), que junto a las Obras Sociales, otros Entes y Empresas del Estado, conforman el Sector Público Provincial.

Se adjunta además, un informe sobre la estimación del Gasto Tributario, en cumplimiento a lo determinado por el artículo 18° de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, normativa a la que la Provincia de San Juan se adhiere mediante las Leyes Nros. 828- I y 1754-1.

El mismo ha sido formulado conforme a lo dispuesto por la Constitución Provincial, siguiendo los principios fundamentales que rigen las Finanzas Públicas y la estructura jurídico-económica del Estado Provincial. Este se ajusta a las normas presupuestarias de Unidad, Universalidad, Anualidad y Equilibrio, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley Provincial Nº 2476-1 de Administración Financiera y Control Interno.

El Proyecto ha sido desarrollado en coherencia con el marco macro-fiscal definido por el Gobierno Nacional, a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, 'y en conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nacional N° 25.917 (texto sustituido por el artículo 1° de la Ley 27.428).

En la fundamentación semana que este propuesta de presupuesto refleja el firme compromiso de mantener y consolidar el equilibrio fiscal como política de estado, siendo esencial para mantener la buena Salud de las finanzas públicas del estado provincial. Bajo esta consigna se inscribe la prioridad de apuntalar servicios esenciales tales como salud, educación y seguridad, con el compromiso de que tales servicios sean eficientes y permitan contribuir al mayor bienestar de los sanjuaninos.

A través de este proyecto de presupuesto, se prioriza el desarrollo estratégico del capital humano, articulando la inserción laboral a través del programa "Aprender, trabajar y producir" con una política educativa sólida que integra alfabetización, finanzas y competencias digitales. De esta manera, se busca impulsar los proyectos de vida de los sanjuaninos con herramientas concretas, favoreciendo tanto su ingreso al mercado laboral como su pleno crecimiento personal.

En cuanto a la metodología empleada para la formulación del presupuesto, la Provincia mantiene el enfoque de "Presupuesto por Programas orientado a resultados".

Durante el proceso de elaboración del presupuesto, se han establecido techos presupuestarios que consideran la recaudación proyectada para el próximo ejercicio, con el objetivo de asegurar una distribución equitativa de los recursos y cumplir con los objetivos del Estado Provincial.

Se considera que un buen manejo de las finanzas públicas permitirá dar un fuerte impulso a la obra pública, frente a la coyuntura del escenario nacional actual de reducción de transferencias a las provincias, continuando con importantes obras de infraestructura tales como viviendas, red vial, canales de riego, hospitales y escuelas, entre otros.

El presupuesto resulta ser una herramienta del desarrollo económico de la provincia, con el cual se busca promover inversiones que incrementen la capacidad productiva e infraestructura económica de San Juan colocando a la provincia en un sendero virtuoso de crecimiento sostenible.

Modificación del Código Tributario

Con despacho también de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, los diputados tratarán el Proyecto de Ley del Ejecutivo que propone la modificación de la Ley N° 151-1 Código Tributario.

Teniendo en cuenta el contexto económico, la Provincia de San Juan mediante la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026, definió las políticas presupuestarias y las prioridades del gasto, a través de la distribución del mismo, con un enfoque de proyección hacia la sociedad, que permita el crecimiento como Provincia.

Cabe destacar que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, garantizando la confianza de los ciudadanos y promoviendo la inversión y el cumplimiento de las normas. Uno de los ejes primordiales, es la transparencia en la gestión pública y constituye un elemento clave para fortalecerla, permitiendo a los ciudadanos conocer las decisiones y acciones de las autoridades.

Las modificaciones que se proponen con el presente Proyecto de Ley tienden a fortalecer y arreciar el marco legal tributario, estableciendo criterios más claros para su aplicación. En este sentido el despacho emitido introduce sustituciones en diversos artículos del Código Tributario, entre ellos los referidos a la definición de contribuyentes (artículo 9), la responsabilidad solidaria de responsables y terceros (artículo 12), los deberes formales y el régimen sancionatorio (artículos 49 y 53), el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículo 102), las exenciones subjetivas y objetivas (artículos 119 y 120), el régimen simplificado provincial (artículo 135), disposiciones vinculadas al Impuesto de Sellos (artículos 171 y 177), tasas retributivas de servicios (artículo 212) y el Impuesto a la Radicación de Automotores (artículo 258).

Ley Impositiva Año Fiscal 2026

Asimismo, la Legislatura tratará el proyecto de Ley Impositiva para el Año Fiscal 2026, con despacho positivo de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Finanzas Públicas, que establece los lineamientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a cabo en la Provincia durante el año 2026, con el propósito de contribuir a una más equitativa distribución de las cargas fiscales, como así también, de continuar con la optimización de los efectos económicos del sistema.

Resulta imperioso destacar que, en el marco de los tributos bajo la órbita de la Dirección General de Rentas, para el próximo periodo fiscal, se mantiene en general, el esquema de las alícuotas y tasas, con el fin de coadyuvar el proceso económico provincial, evitando que recaigan sobre éste los efectos de la economía en general del país y teniendo presente, además, el escenario que se proyecta derivado de las acciones del Gobierno Nacional. Este accionar permitirá acompañar por parte del Poder Ejecutivo Provincial, la reactivación proyectada de la economía provincial, evitando incrementar el costo operativo de los procesos productivos de todos los sectores que la conforman.

Convenio de Prestaciones Médico Asistenciales

Tras despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; y Salud y Discapacidad, la Cámara de Diputados tratará un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que propone ratificar el Convenio de Prestaciones Médico Asistenciales, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Firma Mediprest SRL.

El propósito es realizar el servicio de prestaciones anestesiológicas en las intervenciones quirúrgicas y estudios ordenadas, diagramadas, previstas y administradas por el Ministerio de Salud para los hospitales y centros de salud de la periferia de la provincia de San Juan, incluyendo provisión de profesionales técnicos anestesiólogos en forma mensual, según la demanda del lugar y de acuerdo con su capacidad instalada y la disponibilidad de esta.

Contrato de comodato con EPSE

Con despacho favorable de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Ambiente y Desarrollo Sostenible; y Hacienda y Presupuesto, el cuerpo Legislativo pondrá la comunicación oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje N° 73, por la que se envía para su aprobación el contrato de comodato celebrado entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) por el que se entrega en comodato un inmueble destinado al Proyecto de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos (Proyecto VERSU).

Día Provincial de las Altas Capacidades

Tras despacho positivo de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Salud y Discapacidad, el cuerpo parlamentario tratará el proyecto de Ley presentado por el bloque Justicialista, por el que se instituye el Día 25 de Junio como Día Provincial de las Altas Capacidades.

El objetivo de establecer un día de las Altas Capacidades, es el de difundir información, concientizar sobre las maneras de detectarlas y brindar las acciones necesarias para poder acompañar un desarrollo apropiado.

La elección del 25 de junio, es en conmemoración al primer encuentro nacional realizado en el año 2016, por Embajadores de Altas Capacidades Intelectuales de Argentina, actualmente transformado en la Asociación Altas Capacidades Argentina.

Cabe señalar que las personas con altas capacidades son aquellas que presentan capacidades excepcionales en una o varias funciones cognitivas, o áreas del desarrollo, e implican un potencial, no necesariamente reflejado en el rendimiento académico.

Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno Nacional, Provincial y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios

Sobre tablas, la Legislatura tratará la comunicación oficial remitida por el Poder Ejecutivo, por la que se envía para su aprobación la Enmienda N°1 del Memorándum de Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina, el Gobierno de San Juan y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, acerca de servicios que han de ser proporcionados por UNOPS con respecto al proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de gestión y modernización del Gobierno de la Provincia de San Juan".

Proyecto de Resolución

En la Decimoquinta Sesión, tratarán los siguientes Proyectos de Resolución que buscan declarar de interés:

Cultural y social el Programa televisivo Sentite Joven, producido y emitido en la provincia de San Juan de lunes a viernes de 9 a 10 hs por Canal 5 Telesol, cuya propuesta se ha constituido en un espacio de promoción de hábitos saludables y bienestar integral. (Interbloque Cambia San Juan)

Cultural, social y comunitario la realización del Belén Viviente, organizado por la Municipalidad de Ullum que tendrá lugar el 3 de enero del año 2026, en el departamento de Ullum. (Bloque Mejor Nosotros)

Social y cultural, la Feria del Encuentro Gastronómico, que se desarrolla todos los sábados del mes de enero del año 2026 en el sector de Plaza Seca, ingreso a Playa Hermosa, Departamento Ullum. (Bloque Mejor Nosotros)

Social, cultural, educativo y turístico, el 41º Congreso Federal de Guías de Turismo de la República Argentina, a desarrollarse desde el día 28 hasta el día 31 de mayo de 2026, en la provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

Social, cultural y económico el Primer Evento Anual de Mejora Continua e Innovación, a desarrollarse el día 20 de marzo de 2026 en el auditorio Eloy Camus. (Interbloque Cambia San Juan)

Religioso, cultural y turístico el espectáculo denominado Belén Viviente de San Martín, organizado por la Municipalidad de San Martín que se lleva a cabo el 25 de diciembre de 2025. (Bloque Crecer)

Cultural y turístico Las Peñas de la Familia, organizado por la Municipalidad de San Martín, a desarrollarse todos los sábados de enero del 2026.(Bloque Crecer)

Social y cultural la 16º Edición de la Navidad Criolla, organizada por la Comisión Directiva de la Biblioteca Mariano Moreno de Villa Krause, destacando su aporte al fortalecimiento de las tradiciones y la identidad cultural de San Juan, a realizarse el día 20 de diciembre del corriente año. (Bloque Justicialista)

Proyecto de Comunicación

Para finalizar, el cuerpo Legislativo pondrá a consideración un proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Bloquista, por el que se solicita el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos competentes, informe de manera oficial, detallada y circunstanciada acerca de las actuaciones realizadas, las que se encuentran actualmente en curso y las que se proyectan llevar adelante en relación al hecho ocurrido en los últimos días en el Dique Cuesta del Viento, que se encuentra en el Departamento de Iglesia, vinculado a la mortandad de peces. Asimismo, que dicho informe precise, entre otros aspectos relevantes: Los estudios, muestreos y análisis técnicos efectuados.

Los resultados obtenidos hasta el momento. Las medidas preventivas, correctivas y de control ambiental adoptadas Las acciones de monitoreo previstas a corto, mediano y largo plazo.

Proyectos que serán girados a comisiones

En la ocasión, tomarán estado parlamentario los siguientes Proyectos:

Expediente Nº 2977-2025: Comunicación Oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje N° 78, por la que se envía para su aprobación el Convenio celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Concejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, que tiene por objeto establecer acciones de cooperación orientadas a capacitaciones. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Desarrollo Humano y Laboral/ Hacienda y Presupuesto).

Expediente Nº 2922-2025: Proyecto Ley presentado por el bloque Bloquista, por el que se garantiza la participación institucional obligatoria del diputado departamental en los fideicomisos mineros. (Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales/ Minería y Energía/ Hacienda y Presupuesto).

Expediente Nº 2926-2025: Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Bloquista, por el que solicita al Poder Ejecutivo la pavimentación de tramos viales estratégicos en el Departamento Iglesia. (Comisión: Obras y Servicios Públicos)

Por último, la Legislatura tomará conocimiento de las siguientes Comunicaciones Particulares presentadas por: