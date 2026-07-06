Mateo y Alejo llevaron el talento sanjuanino a Olga con un homenaje a Sui Generis

Después de esa primera interpretación, el clima se volvió todavía más íntimo cuando los músicos estables del programa se sumaron para interpretar junto a ellos "Estación", otro de los clásicos del histórico dúo del rock nacional.

Durante la charla, Mateo y Alejo contaron que comenzaron tocando en la Peatonal de San Juan y que recientemente dieron un importante paso en su carrera con un tributo a Charly García en el Teatro Municipal. Además, adelantaron que el proyecto no se limita a recrear clásicos del rock argentino: también trabajan en canciones propias.

El paso por Olga tuvo una rápida repercusión en redes sociales. La publicación realizada por el programa acumuló miles de reacciones en poco tiempo y volvió a poner en escena a los jóvenes sanjuaninos, que siguen sumando escenarios sin dejar de lado la sencillez con la que comenzaron a tocar en las calles de la provincia.