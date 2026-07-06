Lo que empezó hace algunos años con guitarras en la Peatonal de San Juan tuvo este lunes una vidriera nacional. Mateo González y Alejo Aubone, los jóvenes que integran Lipp Suchen y son conocidos como los "Sui Generis sanjuaninos", pasaron por Olga y conquistaron al equipo de Soñé que volaba, el programa que conduce Migue Granados.
Mateo y Alejo llevaron el talento sanjuanino a Olga con un homenaje a Sui Generis
(Video). Los integrantes de Lipp Suchen, conocidos por sus presentaciones en la Peatonal, fueron invitados a tocar en Soñé que volaba. Con una versión de "Rasguña las piedras" cautivaron a Migue Granados y al equipo del programa.