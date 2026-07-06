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Mateo y Alejo llevaron el talento sanjuanino a Olga con un homenaje a Sui Generis

(Video). Los integrantes de Lipp Suchen, conocidos por sus presentaciones en la Peatonal, fueron invitados a tocar en Soñé que volaba. Con una versión de "Rasguña las piedras" cautivaron a Migue Granados y al equipo del programa.

Lo que empezó hace algunos años con guitarras en la Peatonal de San Juan tuvo este lunes una vidriera nacional. Mateo González y Alejo Aubone, los jóvenes que integran Lipp Suchen y son conocidos como los "Sui Generis sanjuaninos", pasaron por Olga y conquistaron al equipo de Soñé que volaba, el programa que conduce Migue Granados.

Los músicos llegaron hasta los estudios del canal de streaming con un cartel para pedir la oportunidad de tocar una canción en vivo. La propuesta llamó la atención de Granados, quien los observó desde el ventanal del estudio y, tras notar el llamativo parecido físico de los adolescentes con Charly García y Nito Mestre, aceptó que ingresaran.

El primer tema elegido fue "Rasguña las piedras", una interpretación que rápidamente se llevó los aplausos del estudio. Las voces de los jóvenes y la fidelidad con la que recrean el sonido de Sui Generis sorprendieron a los conductores, que no escatimaron elogios y hasta bromearon con que parecían "salidos de fábrica" por el parecido con los músicos originales.

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Después de esa primera interpretación, el clima se volvió todavía más íntimo cuando los músicos estables del programa se sumaron para interpretar junto a ellos "Estación", otro de los clásicos del histórico dúo del rock nacional.

Durante la charla, Mateo y Alejo contaron que comenzaron tocando en la Peatonal de San Juan y que recientemente dieron un importante paso en su carrera con un tributo a Charly García en el Teatro Municipal. Además, adelantaron que el proyecto no se limita a recrear clásicos del rock argentino: también trabajan en canciones propias.

El paso por Olga tuvo una rápida repercusión en redes sociales. La publicación realizada por el programa acumuló miles de reacciones en poco tiempo y volvió a poner en escena a los jóvenes sanjuaninos, que siguen sumando escenarios sin dejar de lado la sencillez con la que comenzaron a tocar en las calles de la provincia.

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