Matías Reggio, el primer sanjuanino convocado a la Selección de Parkour

Reggio competirá específicamente en la modalidad Speed, una prueba de velocidad sobre un circuito de obstáculos que demanda el máximo de potencia, precisión y resistencia. Esta presentación significará un desafío sin precedentes para el atleta, ya que la pista panamericana contará con una extensión cercana a los 80 metros y tiempos de recorrido estimados entre los 25 y 35 segundos, una exigencia inédita en comparación con las estructuras a las que está habituado.

De cara al compromiso internacional, el deportista, quien comenzó a practicar la disciplina hace ocho años, enfocó sus últimas semanas de entrenamiento en trabajar la resistencia y la ejecución de movimientos técnicos bajo condiciones de fatiga. El objetivo central de esta planificación es sostener la precisión y la velocidad incluso cuando el desgaste físico empieza a manifestarse. Asimismo, la preparación incluyó un estricto cuidado alimentario basado en una dieta rica en proteínas, complementada con suplementación específica para tolerar la intensidad diaria y favorecer la recuperación.

Consciente de la magnitud del evento, Reggio tiene su meta deportiva claramente definida: aspira a ubicarse entre los diez mejores competidores del Panamericano. Lograr este resultado significaría un gran balance final en lo personal y un impulso fundamental para que el parkour, entendido como el arte del desplazamiento y un método de entrenamiento físico y mental, continúe evolucionando, sumando adeptos y consolidándose en San Juan.