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El Gobierno volvió a reunirse con los gremios docentes en una nueva mesa paritaria

El Gobierno provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET retomaron este lunes la negociación salarial en el Centro Cívico. El encuentro busca avanzar en una nueva propuesta para el segundo semestre.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET se reanudó este lunes por la tarde en el Centro Cívico, en una nueva reunión paritaria que busca acercar posiciones de cara a la definición de los salarios del segundo semestre del año.

El encuentro comenzó a las 15 y se desarrolla luego del cuarto intermedio dispuesto el viernes pasado, cuando los representantes sindicales rechazaron la primera propuesta presentada por el Ejecutivo.

Esa oferta contemplaba un incremento salarial del 6%, distribuido en tres tramos del 2%, a aplicarse en agosto, octubre y diciembre. Tras analizarla, los tres gremios comunicaron que no aceptaban el esquema y aguardaban una nueva propuesta.

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En esta nueva mesa de negociación participan los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quienes encabezan la representación del Ejecutivo provincial.

Por el lado sindical, las delegaciones de UDAP, UDA y AMET volvieron a plantear la necesidad de revisar la oferta salarial presentada días atrás, en el marco de una negociación que continúa abierta.

La reunión se lleva adelante en el inicio del receso invernal del calendario escolar y tiene como objetivo avanzar en un acuerdo para el segundo semestre. Hasta el momento, las partes continúan dialogando y se espera conocer el resultado del encuentro una vez finalizada la mesa paritaria.

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