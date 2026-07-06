El Gobierno volvió a reunirse con los gremios docentes en una nueva mesa paritaria

En esta nueva mesa de negociación participan los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, junto al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quienes encabezan la representación del Ejecutivo provincial.

Por el lado sindical, las delegaciones de UDAP, UDA y AMET volvieron a plantear la necesidad de revisar la oferta salarial presentada días atrás, en el marco de una negociación que continúa abierta.

La reunión se lleva adelante en el inicio del receso invernal del calendario escolar y tiene como objetivo avanzar en un acuerdo para el segundo semestre. Hasta el momento, las partes continúan dialogando y se espera conocer el resultado del encuentro una vez finalizada la mesa paritaria.