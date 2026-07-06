La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET se reanudó este lunes por la tarde en el Centro Cívico, en una nueva reunión paritaria que busca acercar posiciones de cara a la definición de los salarios del segundo semestre del año.
El Gobierno volvió a reunirse con los gremios docentes en una nueva mesa paritaria
El Gobierno provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET retomaron este lunes la negociación salarial en el Centro Cívico. El encuentro busca avanzar en una nueva propuesta para el segundo semestre.