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España le ganó a Portugal, paso a cuartos y Ronaldo se despidió de los mundiales

La Roja de Luis de La Fuente fue más en los últimos minutos y venció a Portugal con gol de Mikel Merino. Con la derrota, el astro luso cerró su participación en los mundiales.

España sufrió, insistió y terminó encontrando el premio sobre el final. Con un gol de Mikel Merino a los 90 minutos, derrotó 1-0 a Portugal y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

El encuentro, disputado con una intensidad propia de una eliminatoria, parecía encaminado al tiempo suplementario. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el último minuto del tiempo reglamentario, apareció la jugada que cambió la historia.

La acción decisiva nació en los pies de Ferrán Torres, quien filtró un pase preciso para Mikel Merino. El mediocampista ingresó al área y definió con calidad ante la salida de Diogo Costa, desatando el festejo español y sellando el pasaje a la siguiente ronda.https://www.youtube.com/watch?v=hHJl-IH17rc

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Hasta ese momento, Portugal había resistido gracias a las intervenciones de su arquero y a un planteo que buscó lastimar de contraataque, mientras que España había dominado la posesión y generado las situaciones más claras del partido.

La eliminación también marcó el final de una era. Las cámaras siguieron de cerca la desazón de Cristiano Ronaldo, que disputó el que fue su último Mundial con la selección portuguesa.

El capitán luso intentó liderar a su equipo durante todo el encuentro, pero no logró evitar la caída que dejó a Portugal fuera de competencia y puso punto final a una de las trayectorias mundialistas más importantes de la historia del fútbol.

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ya piensa en los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. La Roja continúa firme en su objetivo de conquistar el Mundial, mientras que Portugal deberá comenzar una etapa de renovación tras la despedida de su máxima figura.

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