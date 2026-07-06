España sufrió, insistió y terminó encontrando el premio sobre el final. Con un gol de Mikel Merino a los 90 minutos, derrotó 1-0 a Portugal y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.
España le ganó a Portugal, paso a cuartos y Ronaldo se despidió de los mundiales
La Roja de Luis de La Fuente fue más en los últimos minutos y venció a Portugal con gol de Mikel Merino. Con la derrota, el astro luso cerró su participación en los mundiales.