España le ganó a Portugal, paso a cuartos y Ronaldo se despidió de los mundiales

Hasta ese momento, Portugal había resistido gracias a las intervenciones de su arquero y a un planteo que buscó lastimar de contraataque, mientras que España había dominado la posesión y generado las situaciones más claras del partido.

La eliminación también marcó el final de una era. Las cámaras siguieron de cerca la desazón de Cristiano Ronaldo, que disputó el que fue su último Mundial con la selección portuguesa.

El capitán luso intentó liderar a su equipo durante todo el encuentro, pero no logró evitar la caída que dejó a Portugal fuera de competencia y puso punto final a una de las trayectorias mundialistas más importantes de la historia del fútbol.

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Luis de la Fuente ya piensa en los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. La Roja continúa firme en su objetivo de conquistar el Mundial, mientras que Portugal deberá comenzar una etapa de renovación tras la despedida de su máxima figura.