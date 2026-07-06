La ampliación del CAPS barrio Búbica beneficiará a más de 18.500 vecinos

Durante el acto, el gobernador Orrego dijo: “Hoy es un día muy especial porque inauguramos una obra que mejora la calidad de vida de los vecinos. Este centro de salud pasó a contar con casi 300 metros cuadrados, incorporando nuevos espacios, equipamiento y más profesionales para brindar una atención de mayor calidad. Aquí podrán acceder a distintas especialidades, lo que representa un beneficio concreto para las casi 20.000 personas que dependen de este servicio. Seguiremos invirtiendo en infraestructura sanitaria porque entendemos que la salud es una prioridad y una herramienta fundamental para mejorar la vida de cada familia sanjuanina”.

Por su lado, Munisaga aseguró: “La inauguración de este centro de salud representa una transformación profunda para esta comunidad. No solo se refleja en la nueva infraestructura, sino también en la calidad y cantidad de servicios que podrá brindar. Esta obra acerca la salud a los vecinos de la zona este del departamento, garantizando una atención más accesible y de calidad. Estamos agradecidos por haber priorizado esta inversión, que mejorará significativamente la calidad de vida de las familias y permitirá que más personas accedan a los servicios de salud cerca de sus hogares”.

Con esta inauguración, el centro de salud pasó de contar con apenas 64,9 metros cuadrados y dos consultorios a convertirse en un establecimiento moderno de más de 300 metros cuadrados, preparado para brindar una atención integral, con más especialidades, tecnología y recursos humanos.

Uno de los principales cambios para la comunidad es que muchas prestaciones que antes obligaban a los vecinos a trasladarse a otros centros ahora estarán disponibles en el propio barrio. El nuevo CAPS incorpora una sala de Rayos X digital, consultorio odontológico totalmente equipado, laboratorio con posta semanal, Medicina Familiar, Nutrición, Psicología, Trabajo Social, Cardiología y Traumatología, además de ampliar la atención en ambos turnos.

La obra también permitió ampliar significativamente la infraestructura con cinco consultorios médicos, farmacia, depósito, área administrativa, sanitarios públicos, espacios para el personal de salud, acceso para ambulancias y un sector destinado a emergencias.

El impacto de estas mejoras se traduce en beneficios concretos para la vida cotidiana de los vecinos: menos traslados, menor tiempo de espera, diagnósticos más rápidos y una atención más cercana. Una madre podrá realizar estudios para sus hijos sin salir del barrio, un adulto mayor tendrá acceso a controles odontológicos cerca de su hogar y los trabajadores podrán resolver consultas médicas sin perder jornadas completas.

Otro de los avances más importantes es la incorporación de la primera sala de Rayos X digital del centro, una herramienta que permitirá detectar de manera temprana enfermedades respiratorias, traumatológicas, óseas y otras patologías, agilizando los diagnósticos y mejorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La remodelación también fortaleció el equipo de salud, que pasó de 9 a 22 trabajadores, consolidando un abordaje interdisciplinario y ampliando la capacidad de atención para una población en constante crecimiento.

La obra fue ejecutada íntegramente con fondos provinciales y forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. Con esta inauguración, ya son 22 los centros de salud puestos en funcionamiento o remodelados por la actual gestión, consolidando una red de atención primaria más cercana, moderna y eficiente para los sanjuaninos.

De esta manera, el CAPS barrio Búbica dejó de ser un pequeño centro asistencial para convertirse en un verdadero polo sanitario para los vecinos del barrio, El Medanito y toda su zona de influencia, garantizando más servicios, más tecnología y mejor calidad de atención cerca de donde la gente vive.