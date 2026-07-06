Perea presentó los ejes de la nueva era minera: "La minería del cobre va a ser una realidad"

Y destacó algo que considera un cambio cultural importante: la minería dejó de ser tema de unos pocos para volverse conversación cotidiana. "Hoy día se ha logrado que en todos lados se hable de minería, en el café de la plaza, en el club, en el asado del domingo. Y eso creo que es algo muy bueno para la provincia", dijo. Una muestra de ese interés fue la reciente expo minera, que convocó a casi 50.000 personas.

Sin embargo, Perea también hizo un llamado a la responsabilidad. "La expectativa hay que cuidarla. Es algo que no se cuidó tanto en el pasado", advirtió, apelando a su imagen favorita: "El espejo retrovisor es más chico que el parabrisas. Hay que mirar para adelante."

Vicuña y el RIGI: San Juan concentra el 60% del país

Uno de los datos más contundentes que aportó el ministro tiene que ver con el peso específico de San Juan dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Tenemos más o menos el 60% de los RIGIs mineros de la República Argentina", afirmó Perea, y enumeró los proyectos con RIGI aprobado y aplicado: Los Azules, Gualcamayo, Veladero, Vicuña y Pachón.

El proyecto Vicuña es, en ese contexto, el más relevante. Se trata de la inversión privada más importante de la historia minera del país, con una cifra que ronda los USD 10.000 millones. El paso que falta, explicó el ministro, es la llamada "decisión final de inversión" o Sanction Project, un trámite formal que se presenta en las bolsas y que marca el punto de no retorno para la construcción. "Estamos expectantes. Quizás sea en octubre o noviembre, no lo sé con certeza, pero tengo contacto casi diario con la empresa y estamos a la expectativa", contó.

Perea fue honesto sobre los tiempos del sector. "Siempre me quiero usar el parabrisas y no el retrovisor, pero hay que decir la verdad: hay proyectos que están en una instancia de comenzar a más corto plazo que otros. Pero creo que la minería del cobre va a ser una realidad en la provincia", afirmó. Y sumó a otros proyectos en el radar: Altar, Los Azules, Glencore y Pachón, entre otros.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó la Ley de Desarrollo Local Minero, una norma que busca garantizar la participación de proveedores y empresas sanjuaninas en la cadena de valor del sector. Perea habló de la génesis de la ley con orgullo pero también con autocrítica.

"Escuché por ahí algunas voces que decían que es una ley que llega tarde. A lo que respondo: sí, aproximadamente 22 años tarde", reconoció sin rodeos. Pero aclaró que eso no le quita valor. "Es todo lógico de un desarrollo. La industria va dictando el tempo de las necesidades", explicó.

Lo que el ministro destacó especialmente es que la norma no fue diseñada en un escritorio sino construida desde el consenso. El proceso incluyó a todas las cámaras provinciales y departamentales, a la Cámara Minera, y tuvo instancias en terreno en Calingasta, Iglesias y Jáchal. "Eso se vio reflejado después en la Cámara de Diputados", señaló.

La ley, aclaró Perea, no es una ley de proveedores sino de desarrollo local. Establece un registro de proveedores provinciales, una matriz de impacto socioeconómico y reglas de juego claras para la participación local. "Un marco normativo que ordene, que equilibre, que mida y que sea de acceso público. Vos teniendo reglas de juego marcadas, más competencia, calidad y competitividad, por supuesto va a ser una ley que nos asegure el desarrollo local", resumió.

Y respondió a quienes argumentan que la ley no hace falta porque el mercado se regula solo. "Yo creo que un plexo normativo es totalmente necesario para marcar las reglas de juego. En todo juego viene un manual de uso. Esto no es un juego, pero un marco normativo que ordene es necesario".

El EPRE y el debate por la energía de Vicuña

El último tema que abordó el ministro fue el comunicado del EPRE, el ente regulador eléctrico provincial, que salió a pedir reglas equitativas frente al pedido de Vicuña por una línea de 500 kilovolts. Perea reconoció que no había podido leer el comunicado al momento de la entrevista, pero coincidió con el espíritu del planteo. "El desarrollo debe ser equitativo. Lo equitativo es una palabra que marca esta gestión", afirmó.

Fue enfático en que sin energía no hay minería posible. "Para que haya un desarrollo minero, uno de los pilares fundamentales es la energía. Sin energía, sin conectividad, sin infraestructura habilitante, la minería no es posible", señaló. Y explicó que el proceso está siguiendo los canales institucionales correctos: la empresa hizo una solicitud ante un ente nacional, se abrió una instancia de audiencias en la que la provincia participó, y actualmente se transita una prórroga de esa audiencia a la espera de una definición.

"Creo que haciéndose las cosas de manera prolija y equitativa, el desarrollo se puede ver asegurado sin desmedro de ninguna de las partes", cerró.