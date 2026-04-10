La Municipalidad de la Ciudad de San Juan decidió extender el operativo gratuito de salud visual que se desarrolla en el CIC del barrio Manantial, en Trinidad, ante la gran cantidad de vecinos que se acercaron en los primeros días. La iniciativa continuará entre el 13 y el 17 de abril, con el objetivo de ampliar el acceso a controles oftalmológicos y otros servicios sanitarios.
Más días para acceder a lentes gratuitos: esta vez en el CIC Manantial
Ante la alta demanda, Capital extendió el operativo gratuito de salud visual para niños y adolescentes. También suman controles médicos, vacunación y otros servicios integrales.