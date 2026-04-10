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Más días para acceder a lentes gratuitos: esta vez en el CIC Manantial

Ante la alta demanda, Capital extendió el operativo gratuito de salud visual para niños y adolescentes. También suman controles médicos, vacunación y otros servicios integrales.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan decidió extender el operativo gratuito de salud visual que se desarrolla en el CIC del barrio Manantial, en Trinidad, ante la gran cantidad de vecinos que se acercaron en los primeros días. La iniciativa continuará entre el 13 y el 17 de abril, con el objetivo de ampliar el acceso a controles oftalmológicos y otros servicios sanitarios.

El programa está orientado principalmente a niños y adolescentes, aunque también incluye prestaciones para toda la familia. La medida responde a una demanda que superó ampliamente las previsiones iniciales, reflejando la necesidad concreta de este tipo de abordajes en los barrios.

El operativo forma parte del programa nacional “Ver para Ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano y articulado con el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto al municipio capitalino. En ese marco, se realizan controles visuales y, en los casos necesarios, se gestionan anteojos de manera gratuita.

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Desde la organización aclararon que, debido a la alta concurrencia, la entrega de lentes no será inmediata, sino que se realizará en un plazo aproximado de diez días. Por eso, solicitaron a los vecinos paciencia y colaboración para garantizar una atención ordenada y que alcance a la mayor cantidad de personas posible.

Además de la atención oftalmológica, el operativo incluye una batería de servicios integrales: controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, medicina familiar, test de infecciones de transmisión sexual, atención odontológica, salud mental, promoción de actividad física y vacunación canina. También se podrá gestionar la tarjeta SUBE.

La atención es gratuita, por orden de llegada y se realiza en doble turno, de 9 a 13 y de 14 a 16. Como único requisito, los interesados deben presentarse con DNI.

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