Más días para acceder a lentes gratuitos: esta vez en el CIC Manantial

Desde la organización aclararon que, debido a la alta concurrencia, la entrega de lentes no será inmediata, sino que se realizará en un plazo aproximado de diez días. Por eso, solicitaron a los vecinos paciencia y colaboración para garantizar una atención ordenada y que alcance a la mayor cantidad de personas posible.

Además de la atención oftalmológica, el operativo incluye una batería de servicios integrales: controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, medicina familiar, test de infecciones de transmisión sexual, atención odontológica, salud mental, promoción de actividad física y vacunación canina. También se podrá gestionar la tarjeta SUBE.

La atención es gratuita, por orden de llegada y se realiza en doble turno, de 9 a 13 y de 14 a 16. Como único requisito, los interesados deben presentarse con DNI.