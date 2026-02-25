"
San Juan > Boleto Gratuito

Más de 1.500 sanjuaninos se inscribieron al Boleto Gratuito en la primera hora

La alta demanda marcó el inicio del registro para estudiantes y docentes. El 78% de los anotados hasta el momento pertenecen al sector estudiantil.

El lanzamiento de los canales oficiales para el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 generó una respuesta inmediata en la provincia. Según datos en tiempo real de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en apenas una hora de habilitación se registraron 1.500 solicitudes procesadas con éxito.

Del total de inscriptos en este primer tramo, la tendencia muestra una amplia mayoría estudiantil: el 78% corresponde a alumnos de distintos niveles, mientras que el porcentaje restante pertenece al cuerpo docente. Desde el Ministerio de Gobierno destacaron la agilidad de los sistemas dispuestos para absorber este flujo de usuarios.

Cabe recordar que el plazo para acceder al beneficio finaliza el 15 de marzo de 2026. Los interesados deben realizar el trámite a través de la web oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el chatbot de CiDi. En dicho sitio también se encuentra disponible la sección para realizar consultas o reclamos sobre el estado del trámite.

