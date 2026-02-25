El lanzamiento de los canales oficiales para el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 generó una respuesta inmediata en la provincia. Según datos en tiempo real de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en apenas una hora de habilitación se registraron 1.500 solicitudes procesadas con éxito.
Más de 1.500 sanjuaninos se inscribieron al Boleto Gratuito en la primera hora
La alta demanda marcó el inicio del registro para estudiantes y docentes. El 78% de los anotados hasta el momento pertenecen al sector estudiantil.