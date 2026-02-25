Más de 1.500 sanjuaninos se inscribieron al Boleto Gratuito en la primera hora

Del total de inscriptos en este primer tramo, la tendencia muestra una amplia mayoría estudiantil: el 78% corresponde a alumnos de distintos niveles, mientras que el porcentaje restante pertenece al cuerpo docente. Desde el Ministerio de Gobierno destacaron la agilidad de los sistemas dispuestos para absorber este flujo de usuarios.

Cabe recordar que el plazo para acceder al beneficio finaliza el 15 de marzo de 2026. Los interesados deben realizar el trámite a través de la web oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el chatbot de CiDi. En dicho sitio también se encuentra disponible la sección para realizar consultas o reclamos sobre el estado del trámite.