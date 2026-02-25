Habilitaron la inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito

Los interesados tienen plazo hasta el 15 de marzo inclusive para completar el formulario. Es requisito fundamental contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario; en caso de no tenerla, el sistema redirigirá al usuario para realizar el registro previo.

Canales de inscripción y pasos a seguir:

Página Web Oficial: Ingresando a www.boletoescolar.sanjuan.gob.ar. Allí deberán validar su identidad con el DNI y número de trámite, completar los datos personales y seleccionar el establecimiento educativo.

Chatbot de CiDi: Disponible en la web de CiDi o vía WhatsApp al 2644592201. Los usuarios deberán seguir las instrucciones del asistente virtual para cargar su solicitud.

El sistema también permite consultar el estado del trámite para verificar si la solicitud fue aprobada o sigue en proceso de validación. En caso de que una escuela no figure en el listado desplegable, se habilitó la opción "Otro" para ingresar el nombre de la institución manualmente.