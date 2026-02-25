A partir de este miércoles, estudiantes de todos los niveles y docentes de la provincia ya pueden solicitar el beneficio del Boleto Gratuito 2026. La Secretaría de Tránsito y Transporte confirmó que el registro se realizará de manera virtual a través de dos canales oficiales para agilizar el proceso.
Habilitaron la inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito
El Ministerio de Gobierno presentó la web oficial y el chatbot de CiDi para realizar el trámite. Hay tiempo de anotarse hasta el 15 de marzo.