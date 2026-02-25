"
Habilitaron la inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito

El Ministerio de Gobierno presentó la web oficial y el chatbot de CiDi para realizar el trámite. Hay tiempo de anotarse hasta el 15 de marzo.

A partir de este miércoles, estudiantes de todos los niveles y docentes de la provincia ya pueden solicitar el beneficio del Boleto Gratuito 2026. La Secretaría de Tránsito y Transporte confirmó que el registro se realizará de manera virtual a través de dos canales oficiales para agilizar el proceso.

Los interesados tienen plazo hasta el 15 de marzo inclusive para completar el formulario. Es requisito fundamental contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario; en caso de no tenerla, el sistema redirigirá al usuario para realizar el registro previo.

Canales de inscripción y pasos a seguir:

  • Página Web Oficial: Ingresando a www.boletoescolar.sanjuan.gob.ar. Allí deberán validar su identidad con el DNI y número de trámite, completar los datos personales y seleccionar el establecimiento educativo.

  • Chatbot de CiDi: Disponible en la web de CiDi o vía WhatsApp al 2644592201. Los usuarios deberán seguir las instrucciones del asistente virtual para cargar su solicitud.

El sistema también permite consultar el estado del trámite para verificar si la solicitud fue aprobada o sigue en proceso de validación. En caso de que una escuela no figure en el listado desplegable, se habilitó la opción "Otro" para ingresar el nombre de la institución manualmente.

