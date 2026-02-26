Ya son 23.200 los inscriptos y Molina cruzó a la Federación Universitaria

Radiografía de los beneficiarios

De acuerdo al relevamiento oficial, el universo de estudiantes aprobados se distribuye de la siguiente manera:

Secundarios: 42% (el grupo mayoritario).

Universitarios: 25%

Primarios: 18%

Terciarios: 15%

Nivel Inicial: 3%

Demoras en el sector universitario

Molina advirtió que existe una demora específica con el sector universitario. El funcionario explicó que esto se debe a que la universidad aún no ha enviado el padrón correspondiente, lo que impide agilizar la aprobación de esos estudiantes en el sistema.