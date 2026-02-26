A 24 horas del lanzamiento, el proceso de inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito en San Juan avanza a paso firme. Según confirmó el Lic. Marcelo Molina, hasta la fecha ya son 23.200 los sanjuaninos que han logrado completar el trámite y han sido aprobados para acceder al beneficio.
Ya son 23.200 los inscriptos y Molina cruzó a la Federación Universitaria
El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, brindó detalles sobre el avance del sistema y apuntó contra los reclamos estudiantiles calificándolos de "políticos".