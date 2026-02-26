"
Ya son 23.200 los inscriptos y Molina cruzó a la Federación Universitaria

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, brindó detalles sobre el avance del sistema y apuntó contra los reclamos estudiantiles calificándolos de "políticos".

A 24 horas del lanzamiento, el proceso de inscripción para el Boleto Escolar y Docente Gratuito en San Juan avanza a paso firme. Según confirmó el Lic. Marcelo Molina, hasta la fecha ya son 23.200 los sanjuaninos que han logrado completar el trámite y han sido aprobados para acceder al beneficio.

Radiografía de los beneficiarios

De acuerdo al relevamiento oficial, el universo de estudiantes aprobados se distribuye de la siguiente manera:

  • Secundarios: 42% (el grupo mayoritario).

  • Universitarios: 25%

  • Primarios: 18%

  • Terciarios: 15%

  • Nivel Inicial: 3%

Demoras en el sector universitario

Molina advirtió que existe una demora específica con el sector universitario. El funcionario explicó que esto se debe a que la universidad aún no ha enviado el padrón correspondiente, lo que impide agilizar la aprobación de esos estudiantes en el sistema.

En cuanto a los reclamos manifestados por la Federación Universitaria de San Juan respecto al funcionamiento de las aplicaciones, Molina fue contundente y vinculó las críticas con intereses partidarios. "No hay buena intención, hacen política kirchnerista y quieren confundir a los estudiantes", sentenció el funcionario en radio Sarmiento, desestimando los cuestionamientos sobre la plataforma tecnológica.

