San Juan participa en la PDAC con una agenda técnica y estratégica

La delegación está encabezada por el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y la integran los secretarios Pablo Fernández, a cargo de la Secretaría Técnica; Roberto Moreno, responsable de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero; y Guillermo Olguín, secretario de Desarrollo Sustentable. La composición del equipo refleja una decisión política y técnica de mostrar a San Juan como una jurisdicción minera con capacidad de gestión integral del sector.

Durante la PDAC, la comitiva sanjuanina mantiene una agenda centrada en reuniones con empresas mineras, directivos y potenciales inversores vinculados a proyectos que se desarrollan en la provincia o que analizan nuevas oportunidades. El foco está puesto en acompañar iniciativas en marcha, avanzar en definiciones clave y reforzar la previsibilidad que San Juan ofrece a la industria.

La convención minera de Toronto es considerada el principal punto de encuentro de la minería mundial y un espacio donde se definen muchas de las decisiones de inversión del año. En ese escenario, San Juan apuesta a que la presencia de su equipo ministerial completo contribuya a afianzar la confianza en la provincia y a consolidar su perfil como una de las jurisdicciones mineras más activas del país.