Con una convocatoria que superó las expectativas, finalizó con éxito el ciclo de tres capacitaciones en Manipulación de Alimentos destinado a la comunidad de Ullum. La iniciativa, nacida de la articulación entre el Proyecto Hualilan (Golden Mining), la Municipalidad de Ullum y la empresa Académica SRL, buscó brindar herramientas técnicas y sanitarias a los habitantes locales.
Más de 100 vecinos de Ullum se capacitaron en manipulación de alimentos
El ciclo de formación fue impulsado por el Proyecto Hualilan en conjunto con la Escuela Municipal de Oficios y la empresa Académica SRL.