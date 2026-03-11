"
Más de 100 vecinos de Ullum se capacitaron en manipulación de alimentos

El ciclo de formación fue impulsado por el Proyecto Hualilan en conjunto con la Escuela Municipal de Oficios y la empresa Académica SRL.

Con una convocatoria que superó las expectativas, finalizó con éxito el ciclo de tres capacitaciones en Manipulación de Alimentos destinado a la comunidad de Ullum. La iniciativa, nacida de la articulación entre el Proyecto Hualilan (Golden Mining), la Municipalidad de Ullum y la empresa Académica SRL, buscó brindar herramientas técnicas y sanitarias a los habitantes locales.

Durante un periodo de tres meses, más de un centenar de vecinos se formaron en buenas prácticas higiénico-sanitarias, abarcando desde la conservación hasta la elaboración segura de productos alimenticios. Este conocimiento no solo garantiza la seguridad en el consumo, sino que abre puertas directas al mercado laboral y al fortalecimiento de emprendimientos gastronómicos familiares.

Herramientas para el crecimiento local

El valor agregado de esta instancia es que cada uno de los asistentes accederá al carnet oficial de manipulador de alimentos, un requisito indispensable para trabajar en el sector y que cuenta con una vigencia de tres años.

"Creemos que la capacitación es una herramienta fundamental para generar oportunidades reales en las comunidades", destacó Sonia Delgado, directora ejecutiva del Proyecto Hualilan. Además, subrayó que estos espacios permiten que los conocimientos adquiridos se transformen rápidamente en fuentes de trabajo genuinas.

Desde la organización resaltaron el éxito del trabajo mancomunado entre el sector público y privado, reafirmando el compromiso con el desarrollo local de Ullum y la profesionalización de sus vecinos.

