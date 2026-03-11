Más de 100 vecinos de Ullum se capacitaron en manipulación de alimentos

Durante un periodo de tres meses, más de un centenar de vecinos se formaron en buenas prácticas higiénico-sanitarias, abarcando desde la conservación hasta la elaboración segura de productos alimenticios. Este conocimiento no solo garantiza la seguridad en el consumo, sino que abre puertas directas al mercado laboral y al fortalecimiento de emprendimientos gastronómicos familiares.

Herramientas para el crecimiento local

El valor agregado de esta instancia es que cada uno de los asistentes accederá al carnet oficial de manipulador de alimentos, un requisito indispensable para trabajar en el sector y que cuenta con una vigencia de tres años.