Cinco etapas y curso virtual: así será el concurso para ingresar al Poder Judicial

La capacitación será asincrónica y autogestionada a través de la plataforma de la Escuela Judicial. Permanecerá habilitada durante aproximadamente siete u ocho días y contará con nueve módulos dictados por docentes.

Los contenidos incluirán nociones de Derecho Constitucional, Civil, Laboral, Familia y Penal, además de la Ley Orgánica de Tribunales, la organización del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y mediación, entre otros temas.

Durante el curso también habrá cuestionarios de entrenamiento con una modalidad similar a la que luego tendrá el examen teórico. Una vez completada esta instancia, los aspirantes habilitados deberán rendir la prueba de conocimientos teóricos.

La quinta y última etapa será una entrevista personal, de asistencia obligatoria. No se tratará de un nuevo examen de conocimientos, pero quien no se presente quedará eliminado del listado de aspirantes.

El concurso tendrá por primera vez dos sedes para rendir, de acuerdo con la circunscripción elegida. Para la Primera Circunscripción Judicial, las evaluaciones se realizarán en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur.

En el caso de la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia, los exámenes tendrán lugar en San José de Jáchal. Para elegir esta opción será necesario acreditar domicilio en Jáchal o Iglesia.

Cada aspirante deberá optar por una sola circunscripción y no podrá inscribirse para rendir en ambas.

La convocatoria busca cumplir con el artículo 45 de la Constitución Provincial, que establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a concursos. La Corte también fundamentó el proceso en sus atribuciones constitucionales para nombrar, trasladar y remover al personal del Poder Judicial.

Todos los requisitos, contenidos, fechas y condiciones de cada instancia estarán disponibles en la página oficial del Poder Judicial a partir de la apertura de las inscripciones.