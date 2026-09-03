Este viernes se conocerá el veredicto contra Maza por abuso sexual

Este jueves, las partes dieron sus alegatos. El fiscal Gastón Salvio pidió 12 años de prisión efectiva para Maza y la inhabilitación de por vida para ejercer la medicina. En tanto que la defensa pidió la absolución del ginecólogo por entender que la evidencia no pudo demostrar los hechos de los que se lo acusa.

Este juicio se llevó adelante a puertas cerradas para preservar a la víctima, y desde el lunes, en doble turno, para dar tiempo a los 32 testigos citados a declarar y proporcionar toda la evidencia y prueba documental.