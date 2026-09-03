Luego de una intensa semana en el juicio oral contra el ginecólogo y exdirector del hospital de Jáchal, Miguel Maza, debate que marcó ser el primero en la Segunda Circunscripción con Tribunal colegiado, este viernes llega la última etapa: el veredicto. El profesional de la salud del departamento del norte sanjuanino está acusado de abuso sexual por una paciente suya, en dos hechos.
Este viernes se conocerá el veredicto contra Maza por abuso sexual
El fiscal Gastón Salvio pidió 12 años de prisión para el ginecólogo Miguel Maza, acusado de abuso sexual por una paciente.