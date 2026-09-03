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Este viernes se conocerá el veredicto contra Maza por abuso sexual

El fiscal Gastón Salvio pidió 12 años de prisión para el ginecólogo Miguel Maza, acusado de abuso sexual por una paciente.

Luego de una intensa semana en el juicio oral contra el ginecólogo y exdirector del hospital de Jáchal, Miguel Maza, debate que marcó ser el primero en la Segunda Circunscripción con Tribunal colegiado, este viernes llega la última etapa: el veredicto. El profesional de la salud del departamento del norte sanjuanino está acusado de abuso sexual por una paciente suya, en dos hechos.

Este jueves, las partes dieron sus alegatos. El fiscal Gastón Salvio pidió 12 años de prisión efectiva para Maza y la inhabilitación de por vida para ejercer la medicina. En tanto que la defensa pidió la absolución del ginecólogo por entender que la evidencia no pudo demostrar los hechos de los que se lo acusa.

Este juicio se llevó adelante a puertas cerradas para preservar a la víctima, y desde el lunes, en doble turno, para dar tiempo a los 32 testigos citados a declarar y proporcionar toda la evidencia y prueba documental.

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Asimismo, es la primera vez que la Segunda Circunscripción cuenta en un debate con un tribunal colegiado, debido a que la pena solicitada por la parte acusatoria supera los 10 años de prisión. El tribunal está integrado por los jueces Diego Sainz, Mónica Lucero y Roberto Montilla.

Tras la exposición de toda la prueba y de los alegatos, finalmente este viernes, a las 9.30, se conocerá el veredicto del tribunal, que puede absolverlo o condenarlo por el delito de abuso sexual en dos hechos.

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