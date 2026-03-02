Martín sobre la apertura de sesiones: "Vi a un presidente seguro y con rumbo"

Reformas, proyectos y año electoral

Martín puso el acento en las reformas mencionadas por el Presidente: la laboral, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la futura reforma impositiva y las modificaciones al Código Civil.

También destacó el anuncio de enviar alrededor de diez proyectos por mes al Congreso. “Eso marca un rumbo. Son transformaciones estructurales que van más allá de una coyuntura”, indicó.

En clave política, consideró que este proceso “va a derivar gradualmente en un mayor acercamiento a La Libertad Avanza en este año previo a las elecciones”, dejando entrever un escenario de alineamientos más definidos.

Uno de los puntos que más valoró fue la mención directa a la provincia y al RIGI como herramienta para atraer inversiones. “Fue importante que nombrara a San Juan y que pusiera al RIGI como una herramienta muy importante. Las inversiones son claves, especialmente para la generación de empleo”, remarcó.

En ese marco, vinculó el desarrollo económico local con la producción minera, sector que consideró estratégico para la provincia.

Martín reconoció el difícil momento económico que atraviesa el país y sostuvo que las dificultades son consecuencia de “décadas de arrastre”. Sin embargo, destacó como un logro la desaceleración inflacionaria.

“Se ha frenado la inflación, que es un logro importante y que debemos sostener, aunque no es suficiente”, señaló.

El desafío ahora —planteó— es la reactivación. “Hay que ver cómo se reactiva la economía. Es una tarea difícil la que llevan adelante el Presidente y los gobernadores, pero en San Juan tenemos la esperanza puesta en la producción, especialmente en la producción minera”, concluyó.