San Juan 8 > San Juan > Apertura de Sesiones

Martín sobre la apertura de sesiones: "Vi a un presidente seguro y con rumbo"

El vicegobernador respaldó el rumbo económico de Milei, pidió acompañar los cambios y puso el foco en la minería sanjuanina. Además, destacó el envío masivo de proyectos al Congreso.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, salió a respaldar públicamente el discurso que el presidente Javier Milei brindó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Lo hizo con un tono institucional, pero con definiciones políticas claras: habló de reformas estructurales, defendió el rumbo económico y destacó la mención explícita a la provincia.

“Vi a un presidente seguro de sus dichos”, expresó Martín, al tiempo que señaló que más allá de la confrontación con el kirchnerismo, lo central fueron los anuncios de transformación.

Para el vicegobernador, el mensaje confirmó un camino que —según sostuvo— muchos argentinos reclamaban desde hace tiempo. “La Argentina necesitaba cambios profundos. Esos cambios se vienen dando; podremos discutirlos, algunos estaremos más de acuerdo que otros, pero sin duda ya hubo avances”, afirmó.

Reformas, proyectos y año electoral

Martín puso el acento en las reformas mencionadas por el Presidente: la laboral, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la futura reforma impositiva y las modificaciones al Código Civil.

También destacó el anuncio de enviar alrededor de diez proyectos por mes al Congreso. “Eso marca un rumbo. Son transformaciones estructurales que van más allá de una coyuntura”, indicó.

En clave política, consideró que este proceso “va a derivar gradualmente en un mayor acercamiento a La Libertad Avanza en este año previo a las elecciones”, dejando entrever un escenario de alineamientos más definidos.

Uno de los puntos que más valoró fue la mención directa a la provincia y al RIGI como herramienta para atraer inversiones. “Fue importante que nombrara a San Juan y que pusiera al RIGI como una herramienta muy importante. Las inversiones son claves, especialmente para la generación de empleo”, remarcó.

En ese marco, vinculó el desarrollo económico local con la producción minera, sector que consideró estratégico para la provincia.

Martín reconoció el difícil momento económico que atraviesa el país y sostuvo que las dificultades son consecuencia de “décadas de arrastre”. Sin embargo, destacó como un logro la desaceleración inflacionaria.

“Se ha frenado la inflación, que es un logro importante y que debemos sostener, aunque no es suficiente”, señaló.

El desafío ahora —planteó— es la reactivación. “Hay que ver cómo se reactiva la economía. Es una tarea difícil la que llevan adelante el Presidente y los gobernadores, pero en San Juan tenemos la esperanza puesta en la producción, especialmente en la producción minera”, concluyó.

