El Gobierno desconocía que Nahuel Gallo sería liberado: "No estábamos al tanto"

La publicación cayó como una bomba en Balcarce 50. En el Gobierno reconocieron que no estaban al tanto de las negociaciones formales y acusaron a la entidad deportiva de interferir en gestiones diplomáticas en un país con el que Argentina no mantiene relaciones desde agosto de 2024.

“Era una tragedia que estuviera secuestrado. Lo importante es que esté de vuelta con nosotros”, afirmó Milei tras su discurso en el Congreso, intentando minimizar la controversia.

La “tercera vía” y las sospechas

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el régimen venezolano no quería entregar al gendarme directamente al Gobierno argentino ni darle una victoria política a sus aliados internacionales. Según esa lectura, buscaban una “tercera vía” para concretar la liberación.

En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni deslizó que “los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista”, mientras que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó de “raro” que el traslado no se hiciera a través del Gobierno.

El Ejecutivo sostiene que desde el primer momento delegó negociaciones en Estados Unidos e Italia, y remarca que la presión internacional fue clave para que Gallo pudiera recuperar la libertad.

La foto que encendió la polémica

La tensión escaló con la difusión de imágenes del gendarme junto a dirigentes de la AFA, entre ellos Pablo Toviggino y otros representantes de la entidad. Para el oficialismo, esa foto alimentó la sospecha de que la movida buscó capital político en un momento delicado para la conducción del fútbol argentino.

image

En la Casa Rosada no descartan avanzar judicialmente. Entre las figuras que se mencionan, todavía en el plano especulativo, aparecen posibles cargos como usurpación de funciones públicas, sedición o incluso traición a la patria.

“Es una parte no gubernamental que interfiere en un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas”, disparó una fuente cercana al Presidente.

image

Más allá del conflicto político, Gallo ya está en suelo argentino. Fue recibido en Ezeiza por Bullrich, la ministra Alejandra Monteoliva y el canciller Pablo Quirno. En el Gobierno no descartan que en los próximos días se concrete un encuentro con Milei en la Casa Rosada.

Mientras tanto, el caso dejó una pregunta abierta que atraviesa al poder político y al fútbol argentino: quién negoció, cómo se negoció y con qué costo institucional.