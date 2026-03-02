El Gobierno desconocía que Nahuel Gallo sería liberado: "No estábamos al tanto"
Tras 448 días detenido en Venezuela, Nahuel Gallo volvió al país en un vuelo gestionado por la AFA. El Gobierno desacreditó su rol y analiza posibles acciones judiciales.
Después de 448 días detenido ilegalmente en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo regresó este lunes a la Argentina. Su vuelta, sin embargo, no trajo alivio político sino una nueva escalada en la interna entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino.
El dato que cambió el eje de la discusión fue inesperado: el vuelo que lo trasladó al país fue gestionado por la AFA, en medio de su enfrentamiento abierto con el presidente Javier Milei. La noticia se conoció en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y alteró la agenda política del día.
Mientras el Ejecutivo celebraba el regreso del uniformado, el titular de la AFA, Claudio Tapia, difundía en redes un mensaje donde atribuía la liberación a un “trabajo silencioso y mancomunado” con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL.
La publicación cayó como una bomba en Balcarce 50. En el Gobierno reconocieron que no estaban al tanto de las negociaciones formales y acusaron a la entidad deportiva de interferir en gestiones diplomáticas en un país con el que Argentina no mantiene relaciones desde agosto de 2024.
“Era una tragedia que estuviera secuestrado. Lo importante es que esté de vuelta con nosotros”, afirmó Milei tras su discurso en el Congreso, intentando minimizar la controversia.
La “tercera vía” y las sospechas
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que el régimen venezolano no quería entregar al gendarme directamente al Gobierno argentino ni darle una victoria política a sus aliados internacionales. Según esa lectura, buscaban una “tercera vía” para concretar la liberación.
En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni deslizó que “los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista”, mientras que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó de “raro” que el traslado no se hiciera a través del Gobierno.
El Ejecutivo sostiene que desde el primer momento delegó negociaciones en Estados Unidos e Italia, y remarca que la presión internacional fue clave para que Gallo pudiera recuperar la libertad.
La foto que encendió la polémica
La tensión escaló con la difusión de imágenes del gendarme junto a dirigentes de la AFA, entre ellos Pablo Toviggino y otros representantes de la entidad. Para el oficialismo, esa foto alimentó la sospecha de que la movida buscó capital político en un momento delicado para la conducción del fútbol argentino.
En la Casa Rosada no descartan avanzar judicialmente. Entre las figuras que se mencionan, todavía en el plano especulativo, aparecen posibles cargos como usurpación de funciones públicas, sedición o incluso traición a la patria.
“Es una parte no gubernamental que interfiere en un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas”, disparó una fuente cercana al Presidente.
Más allá del conflicto político, Gallo ya está en suelo argentino. Fue recibido en Ezeiza por Bullrich, la ministra Alejandra Monteoliva y el canciller Pablo Quirno. En el Gobierno no descartan que en los próximos días se concrete un encuentro con Milei en la Casa Rosada.
Mientras tanto, el caso dejó una pregunta abierta que atraviesa al poder político y al fútbol argentino: quién negoció, cómo se negoció y con qué costo institucional.