San Juan: la inflación de octubre, por debajo de la media nacional

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Bienes y servicios varios (1,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%).

A nivel de las categorías, Bienes (2,1%) lideró el incremento –por las subas en Verduras, tubérculos y legumbres, seguida de Servicios (2,0%).

Se observa que los mayores aumentos se dieron en las divisiones Recreación y cultura (3,8%) y Educación (2,7%), mientras que Bienes y servicios diversos (1,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) registraron las menores subas.

En el Cuadro N°2 se presentan los resultados del IPCSJ durante el mes de Octubre, utilizando la agrupación por bienes y servicios. En el mismo se observa que los bienes registraron un incremento de 2,1% respecto al mes anterior, por encima de los servicios que aumentaron 2,0%. En términos interanuales, los Bienes se desaceleraron hasta 29,2% (-0,4 puntos porcentuales por debajo del mes anterior) y los Servicios se aceleraron hasta 38,4% (0,2 puntos porcentuales por encima del mes anterior).

Características del relevamiento de precios

El IPC San Juan se obtiene del relevamiento de una Canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar 19.000 precios aproximadamente al mes.

El relevamiento se efectúa todos los días hábiles del mes y abarca negocios tradicionales de distintos rubros (verdulerías, carnicerías, panaderías, etc.), súper e hipermercados, empresas prestadoras de servicio, colegios y hogares inquilinos seleccionados en concordancia con la distribución de los gastos según el tipo de negocio a partir de la ENGHo 2004/2005 y con posteriores ajustes y adecuaciones. Se realiza de forma directa a través de la visita o contacto de un encuestador a cada establecimiento u hogar seleccionado, mediante llamadas telefónicas, correo electrónico, página web y publicaciones.