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San Juan: la inflación de octubre, por debajo de la media nacional

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de San Juan informó que la inflación de octubre fue de 2,1%, por debajo del 2,2% nacional.

La inflación de octubre en San Juan fue de 2,1%, según informó este jueves el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. De esta manera, la provincia registró un dato menor a la media nacional que fue de 2,2%, respecto al IPC del décimo mes del año.

De esta manera, San Juan acumula una inflación de 25,3% en lo que va del año, por debajo del 26,3% nacional anunciado por el INDEC. Mientras que el dato interanual local es de 31,7%, también inferior al 33,1% del país.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (3,8%), impulsada principalmente por aumentos Servicios culturales. En segundo lugar, se ubicó Educación (2,7%) debido a las subas en Enseñanza no formal.

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La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Bienes y servicios varios (1,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%).

A nivel de las categorías, Bienes (2,1%) lideró el incremento –por las subas en Verduras, tubérculos y legumbres, seguida de Servicios (2,0%).

Se observa que los mayores aumentos se dieron en las divisiones Recreación y cultura (3,8%) y Educación (2,7%), mientras que Bienes y servicios diversos (1,0%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) registraron las menores subas.

En el Cuadro N°2 se presentan los resultados del IPCSJ durante el mes de Octubre, utilizando la agrupación por bienes y servicios. En el mismo se observa que los bienes registraron un incremento de 2,1% respecto al mes anterior, por encima de los servicios que aumentaron 2,0%. En términos interanuales, los Bienes se desaceleraron hasta 29,2% (-0,4 puntos porcentuales por debajo del mes anterior) y los Servicios se aceleraron hasta 38,4% (0,2 puntos porcentuales por encima del mes anterior).

Características del relevamiento de precios

El IPC San Juan se obtiene del relevamiento de una Canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar 19.000 precios aproximadamente al mes.

El relevamiento se efectúa todos los días hábiles del mes y abarca negocios tradicionales de distintos rubros (verdulerías, carnicerías, panaderías, etc.), súper e hipermercados, empresas prestadoras de servicio, colegios y hogares inquilinos seleccionados en concordancia con la distribución de los gastos según el tipo de negocio a partir de la ENGHo 2004/2005 y con posteriores ajustes y adecuaciones. Se realiza de forma directa a través de la visita o contacto de un encuestador a cada establecimiento u hogar seleccionado, mediante llamadas telefónicas, correo electrónico, página web y publicaciones.

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