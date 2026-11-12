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UPCN pone en juego el liderazgo de la Superliga en el Tour 2

El equipo sanjuanino jugará este viernes ante Vélez, desde las 15 y en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. Seguirá el sábado frente a Boca y el domingo se medirá contra Monteros.

UPCN San Juan Vóley afrontará desde este viernes el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol, que se disputará en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires. Los Cóndores tendrán tres compromisos en días consecutivos, con el objetivo de sostener el buen inicio y mantenerse como líderes de la competencia.

El primer desafío será este viernes 13, cuando UPCN enfrente a Vélez Sarsfield desde las 15. El conjunto sanjuanino llega a esta etapa después de una actuación perfecta en el Tour 1 de Monteros: venció a Ferro, San Lorenzo y Sonder, sin ceder sets. Lidera la tabla con 9 puntos.

Vélez, por su parte, ocupa el séptimo puesto del clasificador (3 puntos). En su presentación inicial consiguió una victoria frente a Monteros y luego cayó ante Waiwen y Boca Juniors.

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El sábado, también a las 15, UPCN se medirá ante Boca, en uno de los encuentros más exigentes de la programación. El xeneize se ubica tercero en la clasificación y ya conoce al conjunto sanjuanino: ambos se enfrentaron esta temporada en las semifinales de la Supercopa, instancia en la que Los Cóndores consiguieron la victoria.

La participación de UPCN en el Tour 2 concluirá el domingo, a las 18, frente a Monteros. El equipo tucumano buscará recuperarse luego de un comienzo de competencia en el que no logró los resultados esperados.

Los tres partidos podrán seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

LINKS DE TRANSMISIÓN

Viernes 13/11 - Vélez vs UPCN - 15:00

https://www.youtube.com/live/T1JmFo2F-1A?si=9AQG_XNo9aw6IVtN

Sábado 14/11 – Boca vs UPCN - 15:00

https://www.youtube.com/live/oeb5sZ7tYho?si=Vece9hlTkTmppKfh

Domingo 15/11 – Monteros vs UPCN – 18:00

https://www.youtube.com/live/RofLEvvs6LY?si=8t3PsIfrgRVdwRZ9

MICROSITIO PUNTO A PUNTO / TABLA POSICIONES

https://aclav-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=45

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