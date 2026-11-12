UPCN pone en juego el liderazgo de la Superliga en el Tour 2

El sábado, también a las 15, UPCN se medirá ante Boca, en uno de los encuentros más exigentes de la programación. El xeneize se ubica tercero en la clasificación y ya conoce al conjunto sanjuanino: ambos se enfrentaron esta temporada en las semifinales de la Supercopa, instancia en la que Los Cóndores consiguieron la victoria.

La participación de UPCN en el Tour 2 concluirá el domingo, a las 18, frente a Monteros. El equipo tucumano buscará recuperarse luego de un comienzo de competencia en el que no logró los resultados esperados.

Los tres partidos podrán seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

LINKS DE TRANSMISIÓN

Viernes 13/11 - Vélez vs UPCN - 15:00

https://www.youtube.com/live/T1JmFo2F-1A?si=9AQG_XNo9aw6IVtN

Sábado 14/11 – Boca vs UPCN - 15:00

https://www.youtube.com/live/oeb5sZ7tYho?si=Vece9hlTkTmppKfh

Domingo 15/11 – Monteros vs UPCN – 18:00

https://www.youtube.com/live/RofLEvvs6LY?si=8t3PsIfrgRVdwRZ9

MICROSITIO PUNTO A PUNTO / TABLA POSICIONES

https://aclav-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=45