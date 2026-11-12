UPCN San Juan Vóley afrontará desde este viernes el Tour 2 de la Superliga Argentina de Vóleibol, que se disputará en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires. Los Cóndores tendrán tres compromisos en días consecutivos, con el objetivo de sostener el buen inicio y mantenerse como líderes de la competencia.
UPCN pone en juego el liderazgo de la Superliga en el Tour 2
El equipo sanjuanino jugará este viernes ante Vélez, desde las 15 y en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. Seguirá el sábado frente a Boca y el domingo se medirá contra Monteros.