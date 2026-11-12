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La respuesta de Julieta Prandi sobre el reparto de bienes con Emanuel Ortega

A casi un mes de confirmar su separación, Julieta Prandi aseguró en Intrusos que no habrá conflicto patrimonial con el músico y que el divorcio será solo un trámite con sus abogados.

A casi un mes de poner fin a su relación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a hablar de la separación y, en diálogo con Intrusos, adelantó cómo será el trámite para formalizar el divorcio. Tras regresar de unos días de descanso en Brasil, la conductora retomó su actividad en la radio y se refirió a este nuevo momento de su vida.

Ante la prensa, la modelo contó que lo atraviesa acompañada por sus seres queridos: "Estuve con mi familia, mis padres, mis amigas y estoy bien. Estoy transitando mi separación y ya está".

Uno de los puntos que más remarcó fue el aspecto legal. Explicó que entre ellos no existe ningún conflicto económico y que la disolución del matrimonio se resolverá a través de un procedimiento con sus respectivos abogados.

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Julieta Prandi y la división de bienes con Emanuel Ortega: "No hay división de nada"

Al referirse a los pasos que deberá completar para oficializar el divorcio, Julieta Prandi descartó que haya cuestiones patrimoniales por resolver: "Lo legal no es un trabajo, es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está". Y fue categórica sobre el reparto de bienes: "No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más".

La conductora también dejó una reflexión sobre las repercusiones que tuvo la noticia y las opiniones que surgieron alrededor de la ruptura: "El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar", sostuvo, sin profundizar en los comentarios que circularon desde que se conoció el final de la pareja.

De esta manera, Prandi se mostró decidida a transitar su separación en privado, mientras continúa con sus compromisos laborales y deja en manos de sus abogados el trámite que permitirá formalizar el divorcio.

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