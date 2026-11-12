La respuesta de Julieta Prandi sobre el reparto de bienes con Emanuel Ortega

Julieta Prandi y la división de bienes con Emanuel Ortega: "No hay división de nada"

Al referirse a los pasos que deberá completar para oficializar el divorcio, Julieta Prandi descartó que haya cuestiones patrimoniales por resolver: "Lo legal no es un trabajo, es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está". Y fue categórica sobre el reparto de bienes: "No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más".

La conductora también dejó una reflexión sobre las repercusiones que tuvo la noticia y las opiniones que surgieron alrededor de la ruptura: "El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar", sostuvo, sin profundizar en los comentarios que circularon desde que se conoció el final de la pareja.

De esta manera, Prandi se mostró decidida a transitar su separación en privado, mientras continúa con sus compromisos laborales y deja en manos de sus abogados el trámite que permitirá formalizar el divorcio.