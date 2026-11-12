A casi un mes de poner fin a su relación con Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a hablar de la separación y, en diálogo con Intrusos, adelantó cómo será el trámite para formalizar el divorcio. Tras regresar de unos días de descanso en Brasil, la conductora retomó su actividad en la radio y se refirió a este nuevo momento de su vida.
La respuesta de Julieta Prandi sobre el reparto de bienes con Emanuel Ortega
A casi un mes de confirmar su separación, Julieta Prandi aseguró en Intrusos que no habrá conflicto patrimonial con el músico y que el divorcio será solo un trámite con sus abogados.