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Impresionante: Iglesia y Calingasta se vistieron de blanco tras una intensa nevada

Los departamentos de Iglesia y Calingasta se convirtieron en el escenario de un fenómeno meteorológico que tiñó de blanco a diversas localidades.

El fin del receso invernal llegó acompañado de un postal única en el precordillera sanjuanina. Durante las últimas horas, una fuerte precipitación nívea se registró en diferentes puntos del interior provincial, transformando el paisaje habitual de la zona.

En el departamento de Iglesia, varias localidades amanecieron completamente cubiertas por un denso manto de nieve, regalandole una vista impactante a los vecinos y visitantes que transitaban por el lugar.

Una situación similar se vivió en Calingasta, donde puntos turísticos como Barreal y zonas aledañas también lucieron teñidos de blanco. El fenómeno dejó postales impresionantes en ambos municipios cordilleranos, marcando un cierre de vacaciones de invierno con clima típicamente invernal en la alta montaña.

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Fotos y videos.: gentileza Lucas Poblete

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