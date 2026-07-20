El fin del receso invernal llegó acompañado de un postal única en el precordillera sanjuanina. Durante las últimas horas, una fuerte precipitación nívea se registró en diferentes puntos del interior provincial, transformando el paisaje habitual de la zona.
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Impresionante: Iglesia y Calingasta se vistieron de blanco tras una intensa nevada
Los departamentos de Iglesia y Calingasta se convirtieron en el escenario de un fenómeno meteorológico que tiñó de blanco a diversas localidades.