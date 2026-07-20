Impresionante: Iglesia y Calingasta se vistieron de blanco tras una intensa nevada

En el departamento de Iglesia, varias localidades amanecieron completamente cubiertas por un denso manto de nieve, regalandole una vista impactante a los vecinos y visitantes que transitaban por el lugar.

Una situación similar se vivió en Calingasta, donde puntos turísticos como Barreal y zonas aledañas también lucieron teñidos de blanco. El fenómeno dejó postales impresionantes en ambos municipios cordilleranos, marcando un cierre de vacaciones de invierno con clima típicamente invernal en la alta montaña.