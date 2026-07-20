La Justicia sanjuanina investiga un violento ataque ocurrido durante la noche del domingo en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia, donde un hombre de 46 años resultó gravemente herido tras ser agredido por cuatro personas. La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que trabaja para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el hecho.
En una violenta emboscada atacaron a un hombre entre cuatro y quedó en estado crítico
Roberto Zamora, de 46 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Rawson luego de ser atacado por cuatro hombres en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia. La UFI Genérica investiga el hecho como una violenta agresión y busca identificar a los responsables mediante testimonios y cámaras de seguridad.