En una violenta emboscada atacaron a un hombre entre cuatro y quedó en estado crítico

Según las primeras actuaciones, el episodio ocurrió alrededor de las 23, cuando Roberto Zamora fue sorprendido en la vía pública por cuatro sujetos que, presuntamente, lo emboscaron. De acuerdo con la investigación, la víctima recibió golpes de puño y patadas, mientras que uno de los atacantes utilizó un martillo para golpearlo en la cabeza, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Un familiar trasladó de inmediato a Zamora al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva. El parte médico indicó que presenta un traumatismo encéfalo craneano grave, con hundimiento de cráneo en la región frontal, además de politraumatismos, por lo que su estado es delicado y el pronóstico continúa siendo reservado.