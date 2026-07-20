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En una violenta emboscada atacaron a un hombre entre cuatro y quedó en estado crítico

Roberto Zamora, de 46 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Rawson luego de ser atacado por cuatro hombres en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia. La UFI Genérica investiga el hecho como una violenta agresión y busca identificar a los responsables mediante testimonios y cámaras de seguridad.

La Justicia sanjuanina investiga un violento ataque ocurrido durante la noche del domingo en el barrio Nuevo Cuyo, en Rivadavia, donde un hombre de 46 años resultó gravemente herido tras ser agredido por cuatro personas. La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que trabaja para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el hecho.

Según las primeras actuaciones, el episodio ocurrió alrededor de las 23, cuando Roberto Zamora fue sorprendido en la vía pública por cuatro sujetos que, presuntamente, lo emboscaron. De acuerdo con la investigación, la víctima recibió golpes de puño y patadas, mientras que uno de los atacantes utilizó un martillo para golpearlo en la cabeza, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Un familiar trasladó de inmediato a Zamora al Hospital Guillermo Rawson, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva. El parte médico indicó que presenta un traumatismo encéfalo craneano grave, con hundimiento de cráneo en la región frontal, además de politraumatismos, por lo que su estado es delicado y el pronóstico continúa siendo reservado.

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La investigación se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas. Los fiscales y la Policía trabajan con testimonios de testigos y analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los cuatro agresores.

Hasta el momento no hay personas detenidas. De manera preliminar, una de las hipótesis que maneja la Fiscalía señala que la agresión podría estar vinculada a un conflicto de vieja data entre la víctima y los atacantes, aunque esa línea aún deberá ser corroborada a medida que avance la investigación.

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