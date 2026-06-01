Gutiérrez y el megaplan de infraestructura: "El beneficio supera los costos"

El proyecto habilita cuatro caminos posibles para conseguir el dinero: emitir un título en los mercados internacionales, colocar un bono en el mercado local, contratar un préstamo en bancos locales o tomar un empréstito en bancos del exterior. Pero hay una preferencia clara. Gutiérrez apunta al mercado internacional y tiene sus razones.

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"Existe una ventana abierta para que la provincia pueda acceder a mercados internacionales", explicó. ¿Qué significa eso? Tasas de interés más bajas y plazos de pago más largos. Y eso, en términos concretos, se traduce en más obras por el mismo dinero. "Cuando uno obtiene una menor tasa posible, eso se va a ver volcado en mayor obra", sintetizó.

El contexto macroeconómico nacional le juega a favor. Con la inflación en descenso y el riesgo país rondando los 494 puntos al momento de la entrevista, Argentina está recuperando atractivo para los inversores externos. Otras provincias ya aprovecharon esa ventana: Salta, Chubut, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe emitieron bonos en los últimos meses bajo condiciones similares. San Juan quiere seguir ese camino, y Gutiérrez estima que la oportunidad podría concretarse entre julio y agosto, cuando se espera que el Estado nacional también salga al mercado soberano. "A medida que el riesgo país baje, la posibilidad de emitir va a siendo más grande", señaló.

Este miércoles, además, se conocerá la calificación de riesgo de la provincia por parte de una calificadora internacional. Para el ministro, San Juan está "en condiciones óptimas, ideales para tomar financiamiento".

Qué se va a construir

El plan abarca un frente amplio. Rutas provinciales y también intervenciones en rutas nacionales, con la Ruta 150 como ejemplo concreto. El anillo vial sobre la Ruta 40 y Acceso Sur. Obras hídricas para impermeabilizar canales y evitar pérdidas de agua. Conectividad eléctrica. Saneamiento cloacal. Agua potable. "Son varios frentes, porque es todo lo que la sociedad sanjuanina está necesitando en este momento", resumió Gutiérrez.

Pero el impacto más visible y más inmediato para la gente llegaría por el lado de las viviendas. El Gobierno ya tenía previsto entregar entre 1.500 y 1.600 viviendas con fondos propios durante el año. Con el nuevo financiamiento se sumarían 30 barrios de 50 casas cada uno —otras 1.500 viviendas— más 1.000 operatorias individuales. "Realmente se va a ver muy fuerte el impacto en la economía de esta búsqueda de financiamiento", anticipó el ministro.

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La pregunta inevitable. Gutiérrez respondió con una analogía concreta: "Esto es lo mismo que pasa con una empresa. Cuando tiene que hacer una inversión, no lo hace con fondos propios. Muchas veces se apalanca contrayendo algún empréstito". La diferencia, aclaró, es que en este caso no se trata de una inversión privada sino social. "El beneficio que vamos a obtener supera ampliamente los costos derivados del mismo", sostuvo.

El argumento de fondo es el crecimiento económico que se proyecta para San Juan en los próximos años, impulsado principalmente por la minería. El Gobierno quiere que la infraestructura esté lista antes de que ese crecimiento llegue, para no repetir lo que pasó en Neuquén con Vaca Muerta, donde la inversión privada avanzó más rápido que la infraestructura pública. "Nosotros nos queremos adelantar a toda esa situación y es por eso que buscamos el financiamiento de la obra ahora", dijo Gutiérrez.

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Consultado sobre si la retracción de la obra pública nacional influyó en la decisión, el ministro no lo negó. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei en paralelo con Orrego, la Nación dejó de financiar infraestructura en las provincias y San Juan tuvo que absorber obras que históricamente pagaba el Estado federal. "Hay un nuevo esquema en cuanto a la distribución de recursos por parte de Nación, en donde no están otorgando recursos para obra pública", reconoció. Aunque aclaró que la iniciativa responde a una planificación estratégica propia y no solo a esa coyuntura.

El proyecto ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, que deberá debatir y votar la autorización para que el Ejecutivo avance. Si los legisladores dan el visto bueno, San Juan empezará a preparar el terreno para salir al mercado en el segundo semestre del año.